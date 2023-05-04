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    Пробки в Петербурге уже начали расти, хотя центр пока открыт

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Загруженность дорог Петербурга начинает расти. К 13:40 она достигла 5 баллов по шкале «Яндекса», что на один выше обычного для данного времени суток.

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    Пока самые длинные пробки сервис фиксирует на КАД:

    • 12:42 — внешняя сторона от реки Черная до Таллинского шоссе, 9,7 км,
    • 13:15 — внешняя сторона от Дачного проспекта до Софийской улицы, 10,9 км.

    По данным «Яндекс.Карт», в 13:40 скорость движения снижена на 13-километровом участке от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта.

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    По КАД едет военная техника, участвующая в репетиции парада Победы на Дворцовой площади. «Фонтанка» сообщала о небольшом ДТП с её участием. Обычно улицы перекрывают по ходу движения техники. В центре сейчас плотно на набережных Невы, на Каменноостровском проспекте, на Садовой улице и т.д. Напомним, что движение в центре города в связи с репетицией будут перекрывать примерно с 14 часов и до 18:30.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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