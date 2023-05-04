Любители прокатиться с ветерком на люксовой машине подарили петербургской фирме штрафов почти на миллион

Коммерческой фирме в Петербурге пришлось заплатить почти миллион рублей штрафов за недобросовестных водителей, которые нарушали ПДД на ее машинах. Ускорить погашение долга помогла угроза ареста авто.



В Петроградском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении компании, которая занимается разборкой и сносом зданий, сообщает 4 мая пресс-служба ГУФССП по Петербургу. На ней числились 1 200 штрафов ГИБДД на общую сумму 991 тысяча рублей.

Выяснилось, что у организации в собственности имеются четыре автомобиля премиум-класса: BMW X5, Audi A6, Hyundai Santa Fe и BMW 7, которыми на правах лизинга пользуются другие коммерческие структуры. Их водители многократно превышали скорость, обгоняли в неположенном месте и проезжали на красный свет, а все штрафы при этом оформлялись на владельца машин.