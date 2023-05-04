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    Любители прокатиться с ветерком на люксовой машине подарили петербургской фирме штрафов почти на миллион

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    Коммерческой фирме в Петербурге пришлось заплатить почти миллион рублей штрафов за недобросовестных водителей, которые нарушали ПДД на ее машинах. Ускорить погашение долга помогла угроза ареста авто.

    В Петроградском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении компании, которая занимается разборкой и сносом зданий, сообщает 4 мая пресс-служба ГУФССП по Петербургу. На ней числились 1 200 штрафов ГИБДД на общую сумму 991 тысяча рублей.

    Выяснилось, что у организации в собственности имеются четыре автомобиля премиум-класса: BMW X5, Audi A6, Hyundai Santa Fe и BMW 7, которыми на правах лизинга пользуются другие коммерческие структуры. Их водители многократно превышали скорость, обгоняли в неположенном месте и проезжали на красный свет, а все штрафы при этом оформлялись на владельца машин.

    Поскольку добровольно компания штрафы не оплачивала, пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с этими автомобилями, а гендиректора фирмы вызвали в районный отдел. Тот уверял, что вскоре решит все финансовые вопросы, на что ему разъяснили, что следующим шагом станет арест одной из машин. Стимул сработал: спустя некоторое время представитель компании нашел средства и полностью погасил долг.

    С начала 2023 года судебные приставы взыскали в Петербурге более 347 миллионов рублей по штрафам ГИБДД за превышение скорости.

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    ПетербургШтрафы ГИБДДСудебные приставы
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