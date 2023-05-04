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    Посол РФ в США рассказал, когда Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль

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    Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает необходимым. Об этом 4 мая заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

    Он привел в пример то, как бы американцы ответили на удар дрона по Белому дому, Капитолию или Пентагону. По его словам, в этом случае «наказание будет жестким и неминуемым». При этом он заявил, что высказывания официальных лиц в Вашингтоне о произошедшем «поражают цинизмом и абсурдом».

    «Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

    Атака украинских беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Официально о ней сообщили в среду днем. Пресс-служба президента назвала инцидент спланированной террористический акцией и покушением на главу государства. Было возбуждено уголовное дело о теракте. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к произошедшему. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что не может подтвердить сообщения об атаке, а заявления Москвы, по его мнению, нужно «делить на два».

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