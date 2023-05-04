Посол РФ в США рассказал, когда Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль

Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает необходимым. Об этом 4 мая заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.



Он привел в пример то, как бы американцы ответили на удар дрона по Белому дому, Капитолию или Пентагону. По его словам, в этом случае «наказание будет жестким и неминуемым». При этом он заявил, что высказывания официальных лиц в Вашингтоне о произошедшем «поражают цинизмом и абсурдом».



«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

