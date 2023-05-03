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    Нож в сердце на глазах у сына. Зарезавшего бывшую возлюбленную во Всеволожске отправили в колонию

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    Всеволожский городской суд вынес приговор за расправу над 35-летней женщиной. Её убили в детском центре на глазах у 11-летнего сына.

    О решении 3 мая сообщили в пресс-службе суда. Новый срок получил 32-летний житель Всеволожска, уже привлекавшийся к ответственности за уголовное хулиганство и угрозу убийством. От слов к делу он перешёл днём 29 мая прошлого года в детском центре Puzzle на Заводской улице.

    Следствие и суд установили, что фигурант напал на женщину с ножом и нанёс множественные удары в голову и грудь. Она умерла в игровом клубе, расположенном на цокольном этаже того же здания.

    «Свидетелем указанного события являлся сын убитой, который в тот день находился в клубе со своим другом, помогал маме с подготовкой к детскому празднику», — рассказали в пресс-службе.

    Павла Иванова задержали около полуночи 31 мая. Он отсыпался в парадной на проспекте Косыгина в Петербурге.

    Как писали 47news, погибшая была директором детского центра, Иванов — аниматором. Кроме работы их связывали отношения, которое не сложились. Женщина вернулась к мужу, Иванов не смирился. За месяц до нападения его задерживали за поджог на участке бывшей возлюбленной.

    Суд назначил фигуранту 8 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Иск о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей удовлетворён.

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