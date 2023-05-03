Нож в сердце на глазах у сына. Зарезавшего бывшую возлюбленную во Всеволожске отправили в колонию

Всеволожский городской суд вынес приговор за расправу над 35-летней женщиной. Её убили в детском центре на глазах у 11-летнего сына.



О решении 3 мая сообщили в пресс-службе суда. Новый срок получил 32-летний житель Всеволожска, уже привлекавшийся к ответственности за уголовное хулиганство и угрозу убийством. От слов к делу он перешёл днём 29 мая прошлого года в детском центре Puzzle на Заводской улице.

Следствие и суд установили, что фигурант напал на женщину с ножом и нанёс множественные удары в голову и грудь. Она умерла в игровом клубе, расположенном на цокольном этаже того же здания.