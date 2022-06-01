Подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной на глазах 11-летнего сына во Всеволожске арестован

Всеволожский горсуд изолировал от общества жителя Ленинградской области, напавшего с ножом на женщину в детском центре во Всеволожске. Через сутки после убийства его нашли спящим в петербургской парадной.



Как сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда, 1 июня ходатайство следствия об аресте удовлетворено. 31-летнего Павла Иванова заключили под стражу до 28 июля. Обвинение в убийстве ему пока не предъявлено.

