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    Подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной на глазах 11-летнего сына во Всеволожске арестован

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    1 комментарий

    Всеволожский горсуд изолировал от общества жителя Ленинградской области, напавшего с ножом на женщину в детском центре во Всеволожске. Через сутки после убийства его нашли спящим в петербургской парадной.

    Как сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда, 1 июня ходатайство следствия об аресте удовлетворено. 31-летнего Павла Иванова заключили под стражу до 28 июля. Обвинение в убийстве ему пока не предъявлено.

    По версии следствия, днём 29 мая Иванов пришёл в детский центр на Заводской улице во Всеволожске и не менее пяти раз ударил ножом 35-летнюю женщину. В это время рядом с ней был её 11-летний сын. Женщина добежала до компьютерного клуба, расположенного в том же здании, где попросила помощи. К приезду экстренных служб она умерла.

    Подозреваемого задержали около полуночи 31 мая в парадной на улице Косыгина в Петербурге. Как писали 47news, он работал аниматором в детском центре, женщина была директором, кроме работы в прошлом их связывали отношения. Они не сложились, жительница Всеволожска вернулась к мужу. Иванов не смирился и начал донимать бывшую возлюбленную, в апреле устроил ей поджог.

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    Комментарии (1)

    Свободу Лёхе!
    Шекспира не читал, но.. начинаю понимать для чего он всё это затеял..
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