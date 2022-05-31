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    Полиция показала, как задерживали подозреваемого в убийстве экс-возлюбленной на глазах у ребёнка

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    11 комментариев

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показало, как проходила поимка подозреваемого в жестоком убийстве женщины из Всеволожска. Управление распространило ролик 31 мая. На кадрах вероятный убийца отвечает утвердительно на вопрос о том, знает ли он, за что его задержали.

    пресс-служба ГУ МВД России

    О задержании 31-летнего фигуранта ранее сообщило СУ СК по Ленобласти. Нашли его в парадной на Косыгина в состоянии жуткого похмелья. В Петербург после учинённой расправы он уехал на такси.

    От ножевых ранений погибла 35-летняя женщина, работавшая директором детского центра на Заводской улице во Всеволожске. Днём 29 мая к ней на работу пришёл бывший ухажёр, с которым не сложился служебный роман, полоснул её по виску и ударил в сердце, писали 47news. Женщина с 11-летним сыном смогла дойти до компьютерного клуба и попросить о помощи. Агрессор зашел вместе с ними, но сразу вышел и скрылся.

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    Комментарии (11)

    265101847
    Меня ещё интересует вопрос- мужик имеет 4 ходки, как его к детям допустили?!!!!
    274655793
    А что будет к зиме?
    Мillemelle
    лет 6 колонии и гуляй снова
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