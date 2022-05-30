СК показал, кого ищут после убийства женщины во Всеволожске

Уголовный розыск продолжает искать подозреваемого в убийстве бывшей подруги, которую накануне ударили ножом на глазах у 11-летнего сына во Всеволожском районе Ленобласти. Следком показывает, как, закуривая, мужчина заходит в клуб, где истекает кровью женщина.

Видеозапись с камер компьютерного клуба на Заводской улице 30 мая распространил Следственный комитет Ленинградской области. На кадрах молодой человек с сигаретой без спешки спускается в полуподвальное помещение. Как писала «Фонтанка», там вместе с сыном искала спасения 35-летняя директор детского центра, расположенного в том же здании. Её нашли мёртвой у входа в клуб.