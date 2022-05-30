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    СК показал, кого ищут после убийства женщины во Всеволожске

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    4 комментария

    Уголовный розыск продолжает искать подозреваемого в убийстве бывшей подруги, которую накануне ударили ножом на глазах у 11-летнего сына во Всеволожском районе Ленобласти. Следком показывает, как, закуривая, мужчина заходит в клуб, где истекает кровью женщина.

    Видеозапись с камер компьютерного клуба на Заводской улице 30 мая распространил Следственный комитет Ленинградской области. На кадрах молодой человек с сигаретой без спешки спускается в полуподвальное помещение. Как писала «Фонтанка», там вместе с сыном искала спасения 35-летняя директор детского центра, расположенного в том же здании. Её нашли мёртвой у входа в клуб.

    Фото: 47news
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    Сотрудники уголовного розыска ищут 31-летнего мужчину, работавшего аниматором в детском центре. 47news со ссылкой на собеседников в полиции пишет, что наряды ждут его по всем адресам, к которым он имеет притяжение. Вероятной считают версию, что живым его уже не найти.

    СУ Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

    Биографию подозреваемого и историю его взаимоотношений с жертвой, которые привели к трагедии, читайте на 47news.

    Фото: 47news

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    Комментарии (4)

    Hmyr’
    Достать бы всех, кто его отмазывал всё это время, чтоб разделили участь в Крестах. Надолго.
    своих не бросаем
    где его фото, где он рядом с Порше с наклеенной Z ?
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