Мужчина, зарезавший бывшую девушку на глазах у сына во Всеволожске, за месяц до убийства устроил ей поджог

Подозреваемый в убийстве 35-летней женщины во Всеволожске за месяц до случившегося устроил ей поджог на участке. Мужчину тогда задержали и отпустили под подписку.



Погибшая от ножевых ранений женщина была директором детского центра. Зарезавший ее на глазах у 11-летнего сына мужчина трудился там же аниматором, пишет 29 мая 47news. Начался служебный роман, но женщина в своем выборе разочаровалась и решила вернуться к мужу. Оставленный бойфренд не смирился и начал донимать бывшую возлюбленную.

