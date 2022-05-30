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    Мужчина, зарезавший бывшую девушку на глазах у сына во Всеволожске, за месяц до убийства устроил ей поджог

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    15 комментариев

    Подозреваемый в убийстве 35-летней женщины во Всеволожске за месяц до случившегося устроил ей поджог на участке. Мужчину тогда задержали и отпустили под подписку.

    Погибшая от ножевых ранений женщина была директором детского центра. Зарезавший ее на глазах у 11-летнего сына мужчина трудился там же аниматором, пишет 29 мая 47news. Начался служебный роман, но женщина в своем выборе разочаровалась и решила вернуться к мужу. Оставленный бойфренд не смирился и начал донимать бывшую возлюбленную.

    26 апреля на участке в деревне Кальтино, где она жила с мужем и сыном, загорелся сарай. Женщина написала заявление в полицию и указала на экс-бойфренда, а тот не стал отпираться, признал вину и раскаялся. Возбудили дело по уничтожению имущества, а подозреваемого через двое суток отпустили под подписку.

    Минувшим днем вооруженный ножом мужчина пришел к бывшей пассии на работу, полоснул ее по виску и ударил в сердце. Жертва с сыном смогла дойти до компьютерного клуба и попросить о помощи. Агрессор зашел вместе с ними, но сразу вышел и скрылся.

    СК Ленобласти возбудил уголовное дело об убийстве. Нападавшего ищут.

    Биографию подозреваемого и историю его взаимоотношений с жертвой, которые привели к трагедии, читайте на 47news.

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    Комментарии (15)

    Ref
    Если почитать поссылке "на 47news" , то за последние 14 лет он должен был получить срок уже раз 6... , но не случилось. Тогда.
    Денеб
    Женщины, почему вы выбираете неандертальцев?
    hal9000
    Мадам правильно пронюхала шизоида и параноика..НО неверно сделала расставание с ним..эти чудики очень ранимые злопамятные ..короч там букет из всего ...таких нельзя просто послать..мол давай иди гуляй Вася..как меня например..с такими надо повозится..бабы в принципе владеют превосходно этой техникой ..но тут мадам поспешила слишком..
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