Мужчина, зарезавший бывшую девушку на глазах у сына во Всеволожске, за месяц до убийства устроил ей поджог

Подозреваемый в убийстве 35-летней женщины во Всеволожске за месяц до случившегося устроил ей поджог на участке. Мужчину тогда задержали и отпустили под подписку.
Погибшая от ножевых ранений женщина была директором детского центра. Зарезавший ее на глазах у 11-летнего сына мужчина трудился там же аниматором, пишет 29 мая 47news. Начался служебный роман, но женщина в своем выборе разочаровалась и решила вернуться к мужу. Оставленный бойфренд не смирился и начал донимать бывшую возлюбленную.
26 апреля на участке в деревне Кальтино, где она жила с мужем и сыном, загорелся сарай. Женщина написала заявление в полицию и указала на экс-бойфренда, а тот не стал отпираться, признал вину и раскаялся. Возбудили дело по уничтожению имущества, а подозреваемого через двое суток отпустили под подписку.
Минувшим днем вооруженный ножом мужчина пришел к бывшей пассии на работу, полоснул ее по виску и ударил в сердце. Жертва с сыном смогла дойти до компьютерного клуба и попросить о помощи. Агрессор зашел вместе с ними, но сразу вышел и скрылся.
СК Ленобласти возбудил уголовное дело об убийстве. Нападавшего ищут.
Биографию подозреваемого и историю его взаимоотношений с жертвой, которые привели к трагедии, читайте на 47news.