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    Во Всеволожске женщину зарезали на глазах у 11-летнего сына. Она смогла попросить о помощи

    23975
    20 комментариев

    Женщина получила смертельные ранения во Всеволожске. Свидетелем убийства стал её 11-летний сын.

    Сообщение о том, что в досуговом центре на Заводской улице напали на человека поступило в полицию 29 мая около часа дня, пишет 47news. По предварительной информации, на 35-летнюю женщину, которая была там вместе с ребенком, с ножом набросился её 31-летний знакомый. По одной из версий, жертва ранее состояла в отношениях с нападавшим.

    С ножевыми ранениями головы и груди женщина сумела дойти до компьютерного клуба и попросить помощи. Сын был вместе с ней. Сотрудники клуба вызвали скорую и полицию, но медики помочь уже не смогли.

    На месте работали сотрудники районного отдела СК Ленобласти и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Нападавшего ищут.

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    Комментарии (20)

    Dmitry Antonov
    Фигня какая-то, особенно на фоне проводимой спецоперации.
    265927066
    "Личность нападавшего известна, сейчас его ищут. Это 31-летний трижды судимый Павел. По словам очевидцев, он пришёл в батутный центр и стал конфликтовать с 35-летней работницей. Судя во всему, Павел и Анна (имя девушки изменено) работали вместе и были парой, но что-то пошло не так, и мужчина вышел из себя. В его статусе в соцсетях — признание в любви к Анне."
    VKuser466047967
    По описанию это ножевое ранение и его последствие
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