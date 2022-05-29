Во Всеволожске женщину зарезали на глазах у 11-летнего сына. Она смогла попросить о помощи

Женщина получила смертельные ранения во Всеволожске. Свидетелем убийства стал её 11-летний сын.
Сообщение о том, что в досуговом центре на Заводской улице напали на человека поступило в полицию 29 мая около часа дня, пишет 47news. По предварительной информации, на 35-летнюю женщину, которая была там вместе с ребенком, с ножом набросился её 31-летний знакомый. По одной из версий, жертва ранее состояла в отношениях с нападавшим.
С ножевыми ранениями головы и груди женщина сумела дойти до компьютерного клуба и попросить помощи. Сын был вместе с ней. Сотрудники клуба вызвали скорую и полицию, но медики помочь уже не смогли.
На месте работали сотрудники районного отдела СК Ленобласти и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Нападавшего ищут.