Во Всеволожске женщину зарезали на глазах у 11-летнего сына. Она смогла попросить о помощи

"Личность нападавшего известна, сейчас его ищут. Это 31-летний трижды судимый Павел. По словам очевидцев, он пришёл в батутный центр и стал конфликтовать с 35-летней работницей. Судя во всему, Павел и Анна (имя девушки изменено) работали вместе и были парой, но что-то пошло не так, и мужчина вышел из себя. В его статусе в соцсетях — признание в любви к Анне."