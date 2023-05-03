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    Военкоматы могут заглянуть в электронные медкарты призывников. Проект нового постановления уже готов

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    Военкоматы могут получить доступ к электронным данным призывников из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), сообщает 3 мая «Коммерсантъ». Проект постановления правительства, которое это узаконит, опубликован на портале нормативно-правовых актов. Инициатива исходит от Минобороны РФ — как элемент программы цифровизации воинского учета.

    Сейчас для оценки годности гражданина к воинской службе военкоматы ориентируются на лист медосвидетельствования с заключением врача и карту медосвидетельствования призывника.

    И пока неясно, какие именно возможности для военкоматов откроет новый документ — будет ли это доступ только к электронному заключению по итогам медосвидетельствования или вообще к любым медицинским данным человека.

    Сейчас, теоретически, доступ к персональным медицинским данным имеют только лица, которым лично дал разрешение пациент. Впрочем, и в действующих законах есть нюанс — любая подобная информация может быть раскрыта по запросу суда или государственных органов. Также раскрытие медицинской тайны без согласия пациентов может быть прямо предусмотрено на законодательном уровне, как и намеревается сделать Минобороны.

    Напомним, другие серьёзные изменения в законодательстве о призыве уже вступили в силу 14 апреля. Они направлены в первую очередь против уклонистов. Повестка теперь носит уведомительный характер, и подлежащий призыву обязан сам явиться в военкомат, вне зависимости от ее получения.

    Военком наделен правом временно ограничить передвижение призывника за рубеж, регистрацию им сделок и ИП, выдачу ему кредитов, управление транспортным средством. Но эта норма начнет действовать только осенью, обещал главный идеолог закона об электронных повестках председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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