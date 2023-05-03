Военкоматы могут заглянуть в электронные медкарты призывников. Проект нового постановления уже готов

Военкоматы могут получить доступ к электронным данным призывников из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), сообщает 3 мая «Коммерсантъ». Проект постановления правительства, которое это узаконит, опубликован на портале нормативно-правовых актов. Инициатива исходит от Минобороны РФ — как элемент программы цифровизации воинского учета.

Сейчас для оценки годности гражданина к воинской службе военкоматы ориентируются на лист медосвидетельствования с заключением врача и карту медосвидетельствования призывника.



И пока неясно, какие именно возможности для военкоматов откроет новый документ — будет ли это доступ только к электронному заключению по итогам медосвидетельствования или вообще к любым медицинским данным человека.



Сейчас, теоретически, доступ к персональным медицинским данным имеют только лица, которым лично дал разрешение пациент. Впрочем, и в действующих законах есть нюанс — любая подобная информация может быть раскрыта по запросу суда или государственных органов. Также раскрытие медицинской тайны без согласия пациентов может быть прямо предусмотрено на законодательном уровне, как и намеревается сделать Минобороны.

