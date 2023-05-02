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    Вид эвакуатора рядом с Porsche Boxter S побудил петербуржца выплатить кредиты и больше сотни штрафов ГИБДД

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    Автомобилист в Петербурге накопил больше сотни штрафов за быструю езду и вдобавок не спешил гасить кредиты. Однако он быстро нашел всю нужную сумму, как только на горизонте замаячила перспектива остаться без дорогого родстера.

    В ходе рейда по выявлению автомобилей должников в Выборгском районе Петербурга судебные приставы обнаружили припаркованный Porsche Boxter S, который находился в исполнительном розыске из-за долга его владельца, сообщает 2 мая пресс-служба УФССП по Петербургу. За мужчиной числились непогашенные кредиты и 112 штрафов ГИБДД, в основном за превышение скорости. Общая сумма задолженности составила 770 тысяч рублей.

    Выплачивать долг петербуржец не спешил, и приставы объявили в исполнительный розыск его двухместный спортивный автомобиль с откидным верхом. Машину выявили при помощи приложения «Мобильный пристав», вызвали на место эвакуатор и уже начали составлять акт описи и ареста в присутствии понятых, как подошел владелец. Мужчина изъявил желание погасить долг, сходил в ближайшее отделение банка и вернулся к приставу с документом о выплате полной суммы задолженности, после чего смог продолжить путь на своем Porsche.

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    ПетербургСудебные приставыШтрафы ГИБДД
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