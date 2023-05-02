Вид эвакуатора рядом с Porsche Boxter S побудил петербуржца выплатить кредиты и больше сотни штрафов ГИБДД

Автомобилист в Петербурге накопил больше сотни штрафов за быструю езду и вдобавок не спешил гасить кредиты. Однако он быстро нашел всю нужную сумму, как только на горизонте замаячила перспектива остаться без дорогого родстера.



В ходе рейда по выявлению автомобилей должников в Выборгском районе Петербурга судебные приставы обнаружили припаркованный Porsche Boxter S, который находился в исполнительном розыске из-за долга его владельца, сообщает 2 мая пресс-служба УФССП по Петербургу. За мужчиной числились непогашенные кредиты и 112 штрафов ГИБДД, в основном за превышение скорости. Общая сумма задолженности составила 770 тысяч рублей.