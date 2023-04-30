В Варшаве решили, что делать с отнятым у посольства России зданием школы

Власти Варшавы хотят Мазовецкому воеводству с просьбой передать отнятое у посольства России здание школы. Его хотят использовать «в образовательных целях», пишет 30 апреля РИА Новости со ссылкой на вице-мэра столицы Томара Братека.



По словам чиновника, после первомайских праздников город приступит к инвентаризации здания и проверит, соответствует ли оно требованиям образовательных учреждений.



Посол России в Польше Сергей Андреев заявил ТАСС, что учебный процесс в школе при российском посольстве в Варшаве возобновится после майских праздников, с 10-го числа. Уроки будут проходить в одном из дипломатических зданий. Сейчас сотрудники школы занимаются вывозом оборудования.

