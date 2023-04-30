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    В Варшаве решили, что делать с отнятым у посольства России зданием школы

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    Власти Варшавы хотят Мазовецкому воеводству с просьбой передать отнятое у посольства России здание школы. Его хотят использовать «в образовательных целях», пишет 30 апреля РИА Новости со ссылкой на вице-мэра столицы Томара Братека.

    По словам чиновника, после первомайских праздников город приступит к инвентаризации здания и проверит, соответствует ли оно требованиям образовательных учреждений.

    Посол России в Польше Сергей Андреев заявил ТАСС, что учебный процесс в школе при российском посольстве в Варшаве возобновится после майских праздников, с 10-го числа. Уроки будут проходить в одном из дипломатических зданий. Сейчас сотрудники школы занимаются вывозом оборудования.

    Также дипломат сказал, что посольство готово к любым решениям Москвы. Так он ответил на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей.

    Утром 29 апреля в Польше полиция ворвалась на территорию школы при посольстве России. Польский МИД считает, что здание не используют в консульских целях. Власти дали время до 19:00, чтобы 29 человек, включая детей, покинули школу. В МИД РФ назвали эти действия вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и пообещали жесткую реакцию. Посольство заявило, что освободит здание, но пообещало ответ.

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