В Петербурге начали открываться магазины на месте бывших брендов Inditex — Maag (экс-Zara), Dub (экс-Pull&Bear), Vilet (экс-Stradivarius). Наследник бизнеса испанского ретейлера (вероятно, ливанская группа Daher) претендует на роль флагмана fast fashion и обещает, подобно Inditex, быстрее других переносить подиумные образы в массмаркет. Но и продавцы с Апраксина двора зорко следят за последними трендами. Проверьте, распознаете ли вы ассортимент рынка и модных магазинов в ТЦ. А если нет разницы, стоит ли платить больше?
Из «новой Zara» или с базара. Отличите ли вы ассортимент «русского Inditex» от вещей с Апрашки?
28 апреля 2023, 18:54
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Зачем следить за трендами, если можно их создавать? Возможно, вы начинающий дизайнер и будущая икона стиля
Вы следите за трендами, но без фанатизма, предпочитая полагаться на собственный вкус. Так держать!
Вы отлично разбираетесь в моде и брендах. Вы случайно не редактор Vogue?