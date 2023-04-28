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    Из «новой Zara» или с базара. Отличите ли вы ассортимент «русского Inditex» от вещей с Апрашки?

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    11 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге начали открываться магазины на месте бывших брендов Inditex — Maag (экс-Zara), Dub (экс-Pull&Bear), Vilet (экс-Stradivarius). Наследник бизнеса испанского ретейлера (вероятно, ливанская группа Daher) претендует на роль флагмана fast fashion и обещает, подобно Inditex, быстрее других переносить подиумные образы в массмаркет. Но и продавцы с Апраксина двора зорко следят за последними трендами. Проверьте, распознаете ли вы ассортимент рынка и модных магазинов в ТЦ. А если нет разницы, стоит ли платить больше?

    Начнем с разминки. Что перед вами?

    Начнем с разминки. Что перед вами?

    А эта вещь откуда?

    А эта вещь откуда?

    А это что?

    А это что?

    Усложняем задачу. Откуда эта вещь?

    Усложняем задачу. Откуда эта вещь?

    А такое бы купили?

    А такое бы купили?

    Где мы нашли эту футболку?

    Где мы нашли эту футболку?

    Базовый гардероб выбрали. Как насчет платья для выхода в свет?

    Базовый гардероб выбрали. Как насчет платья для выхода в свет?

    Задачка «со звездочкой»

    Задачка «со звездочкой»

    А такое бы купили?

    А такое бы купили?

    Блейзер мерить будете?

    Блейзер мерить будете?

    Перейдем к верхней одежде. Как вам тренч?

    Перейдем к верхней одежде. Как вам тренч?

    А такой?

    А такой?

    Пуховик в Петербурге не стоит далеко убирать даже летом. Как вам такой?

    Пуховик в Петербурге не стоит далеко убирать даже летом. Как вам такой?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Из «новой Zara» или с базара. Отличите ли вы ассортимент «русского Inditex» от вещей с Апрашки?

    Зачем следить за трендами, если можно их создавать? Возможно, вы начинающий дизайнер и будущая икона стиля

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Из «новой Zara» или с базара. Отличите ли вы ассортимент «русского Inditex» от вещей с Апрашки?

    Вы следите за трендами, но без фанатизма, предпочитая полагаться на собственный вкус. Так держать!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Из «новой Zara» или с базара. Отличите ли вы ассортимент «русского Inditex» от вещей с Апрашки?

    Вы отлично разбираетесь в моде и брендах. Вы случайно не редактор Vogue?

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 11

    Гость28 Апр 2023 в 19:30
    Апрашка-то не хуже
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