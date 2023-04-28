В Петербурге вынесли еще один приговор по делу о взятках на хищении областного леса

Кировский районный суд огласил приговор в отношении гендиректора компании «Огни города» Евгения Кустрича, признанного виновным в получении взяток (всего 6 эпизодов). Об этом 28 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее по этому же делу приговор был вынесен бывшему начальнику отдела территориального Росимущества Михаилу Ставпенку. Он получил 4 года условно и 3 млн рублей штрафа, сотрудничая со следствием. Кустрич на заседании вину признал, он также активно давал показания и получил в итоге 6 лет условно и штраф в размере 6 млн рублей.
Уголовное дело касается группы, занимавшейся хищением областного леса. В нее, по мнению следствия, входили уже упомянутый Ставпенок, руководивший отделом реализации арестованного имущества, и его зам Мокравцов. Они якобы готовили подложные документы о праве на перемещение из точки А в точку Б, помогали легализовать древесину и участвовали в фиктивном выкупе похищенного через торги. И тем самым помогали компании «Огни города», во главе которой стоял Кустрич.