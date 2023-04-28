Дворцовая площадь перекрыта. На этот раз для открытия мотосезона

В центре Петербурга на несколько дней перекрыто движение транспорта и запрещена парковка на ряде улиц. Это связано с открытием мотосезона и проведением фестиваля #мотоГТО в грядущие выходные.

Дворцовую площадь утром 28 апреля обнесли заборами. Утром субботы там состоится Фестиваль #мотоГТО, а по центру города проедет мотопарад в честь открытия сезона. По информации СПб ГКУ «ДОДД», с 0:00 28 апреля до 6:00 30 апреля перекрыто движение транспорта на участке Дворцовой площади вдоль дома 4. А с полуночи до шести часов вечера 29 апреля будет запрещено парковаться на Амбарной улице от Херсонской улицы до площади Александра Невского и на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.