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    Дворцовая площадь перекрыта. На этот раз для открытия мотосезона

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    24 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга на несколько дней перекрыто движение транспорта и запрещена парковка на ряде улиц. Это связано с открытием мотосезона и проведением фестиваля #мотоГТО в грядущие выходные.

    Дворцовую площадь утром 28 апреля обнесли заборами. Утром субботы там состоится Фестиваль #мотоГТО, а по центру города проедет мотопарад в честь открытия сезона. По информации СПб ГКУ «ДОДД», с 0:00 28 апреля до 6:00 30 апреля перекрыто движение транспорта на участке Дворцовой площади вдоль дома 4. А с полуночи до шести часов вечера 29 апреля будет запрещено парковаться на Амбарной улице от Херсонской улицы до площади Александра Невского и на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

    Подробнее о самом мероприятии читайте в нашем гиде «Куда пойти 28 апреля — 1 мая».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    ПетербургПерекрытия движенияМотосезон
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