Андрей Константинов: Отмена «Бессмертного полка» — это унижение

В этом году шествие «Бессмертного полка», которое традиционно объединяет сотни тысяч людей, решили не проводить из соображений безопасности. Но считать, что теракт может произойти потому, что люди пройдут по Невскому «Бессмертным полком» или соберутся смотреть парад, просто смешно.

Потому что если так, то давайте прикажем всем на майские праздники сидеть дома. Заранее закупить продукты и не высовываться. Занавесить все окна. Чтобы по гулкому пустому городу только Духи места перемещались. Вроде Медного всадника, который гнался за бедным Евгением.



Проще всего взять и всех разогнать.

Скажете, толпа — источник повышенной опасности? Тогда надо отменять футбол и хоккей навсегда. Сколько театров, фудкортов и крупных торговых центров в Петербурге? В Гостином дворе, в Доме книги, да и много где еще толпы людей пребывают, и тоже максимально кучно. С таким подходом надо закрыть вообще все. А потом еще объявить выпускникам, что «Алые паруса» в этом году будут виртуальными. И что у нас виртуальный Смольный, и в нем сидят виртуальные люди.



Когда в шествии «Бессмертного полка» появились фотографии участников СВО, кто-то воспринял это как повод для провокаций. А помните, была такая Наталья Поклонская, которая ходила в составе «Бессмертного полка» с портретом Николая II, отчего со многими сделалось сердцебиение? А она говорила: «Император — тоже человек в погонах, стало быть, военный».



Бороться с терроризмом путем ликвидации возможных целей террора — дело неблагодарное. Вы никогда не ликвидируете всё, заманчивое для убийц. Или кто-то думает, что атака во время шествия «Бессмертного полка» страшнее, чем теракт во время выпускного в школе? А сколько у нас школ? Там на выпускных обычно стоит один-единственный полицейский или даже девушка-полицейская в туфлях на каблуке. Хорошо, если дадут для усиления еще какого-нибудь росгвардейца с дубинкой. На этом все. Давайте все школы закроем. И университет в придачу. Музеи, конечно, тоже: вдруг среди посетителей окажется сумасшедший?



Но это не защитит полностью от вероятности больших жертв. Когда тридцать с лишним лет назад я изучал разные прикладные науки, это уже было хорошо известно. Я до сих пор могу показать в городе места, где в обыкновенный будний день можно устроить ад безо всяких шествий. И никаких выдающихся средств для этого не потребуется. Террорист ведь не всегда с бомбой, террор можно устроить и обломком трубы.

Мне очень не нравится, когда чиновники свои страхи ставят выше здравого смысла. Когда что-то идет не совсем так, чиновники очень хотят проявить свое тяжкое звероподобное рвение. Даже если это рвение и не даст результатов, то всегда можно сказать: «Мы же старались».



В фильме «Холодное лето пятьдесят третьего» в финале, когда один вор остался жив, Лузга говорит командиру рейда: «Дай ППШ». А тот отвечает: «Не могу. Опечатано согласно параграфу такому-растакому». И приходится этому несправедливо осужденному Лузге кувыркаться под выстрелами и голыми руками добивать вора, потому что есть бздливое существо, которое боится правило нарушить. И возникает горькое чувство: Лузга — наш человек, герой, он вызывает чувство гордости. Но и вот этот дрыщ, который запер в сундуке автомат ППШ и не дает раненому парню добить бандита, — тоже наш. Странным образом у нас в народе оба эти типажа присутствуют.



Бороться с сорняками тем, что ты забетонировал все поле, в принципе, можно. Но это то же самое, что с грязной водой выплеснуть ребенка и сказать: «Тазик чист».

Главная задача террористов во все времена — запугать людей до такой степени, чтобы изменилась их привычная жизнь. Страх всегда бежит впереди. Они еще не сделали ничего, а мы уже подняли лапки.

Отменили «Бессмертный полк». Это унижение. Проигрыш. Это именно то, чего они добиваются: чтобы у людей ладони были потные от страха.

Так нельзя.

