Шаг вперед... А сколько назад?

Кто виноват? Что делать? Доколе? Почему или зачем? Есть ли рецепты от наркоманизации чужими смыслами? Почему попрятались таланты? А что же сегодняшняя власть — в условиях информационно-психологической войны (и, кстати, а мы её ведем или как)?

Неприятные заметки о состоянии дел в современной российской культуре, информационной политике и образовании.

1. Осипший глас вопиющего Я очень долго не хотел ничего писать по озвученным выше вопросам. Почему? Ну, в первую очередь, наверное, оттого, что есть какое-то горькое ощущение бесполезности от сказанного. А говорил я на эти темы много — и не на «кухнях», а в том числе во вполне себе федеральных СМИ и в беседах с очень крупными чиновниками и т.н. «лидерами общественного мнения». Депутаты не в счет — люди они подневольные, как правило — не особо образованные и больше переживающие за свои карьеры, а не за судьбы Родины. Часто они искренне считают, что их карьера — это и есть забота о Родине.



Так что пишу я сейчас, скорее, для «очистки совести», ну и отвечая на постоянные вопросы друзей и знакомых: «Почему ты не хочешь все, что говоришь в эфирах, изложить в письменном виде, например, в «Особом мнении»?

«Так я же все это уже озвучил публично?!»

«Э-э-э… брат. Одно дело сказать, другое — написать. Как говорится — что написано пером, то не вырубишь топором» и т.д.

Слишком устаревшая поговорка. Я бы мог привести десятки контраргументов, но…

Одна моя симпатичная знакомая, не написавшая в своей жизни ни одной статьи по острым вопросам, но обладающая хорошей фигурой, сказала с беспощадной зубастой улыбкой: «Да тебе просто лень. Так и скажи. Самому себе признайся».



И вот я, как дурак, пишу. Оказывается, на меня еще действуют обидные зубастые улыбки.

2. Зачем нам знать, кто виноват? Приятно, конечно, развязать справедливую «охоту на ведьм». Хотя справедливыми такие войны бывают крайне редко. Если бывают вообще. Как-то раз мне позвонил корреспондент одного федерального издания и задал вопрос: «Андрей Дмитриевич, нужна ли нам цензура?». Я ответил, не раздумывая: «Конечно. При условии, что главным цензором буду я».

Так вот: главнокомандующим новой, справедливой «охоты на ведьм» меня вряд ли назначат. А зря.



Итак. Понять, что случилось с нашей культурой (и т.н. «деятелями культуры»), образованием и в широком смысле информационной политикой необходимо не для развязывания кровной мести, а для понимания того, как и с осознанной помощью кого, возник в этих сферах чудовищный сифилис, от которого необходимо срочно избавляться. Иначе ушлые идеологические диверсанты объявят все случившееся в гуманитарной сфере объективным (а, стало быть, справедливым и необходимым) «историческим процессом». Они «наблатыкались» убедительно врать обществу и власти. Опасности в этом вранье и общество и власть очень долго не видели. Пока жареный петух не клюнул. А клюнул он тогда, когда вдруг выяснилось, что Россия не просто противостоит Западу, а фактически ведет III-ю мировую, гибридную, тяжелую, непривычную войну — войну не только железом, но и чем-то не до конца осязаемым за умы и сердца людей — наших и не наших.



Возник запрос на здоровый патриотизм. На новую идеологию, хотя идеология у нас запрещена Конституцией. Вот такой вот русский парадокс: она нужна, но запрещена. И вот уже с мукой блажит известный журналист на государственном федеральном телеканале «О, где же ты, СМЕРШ?!!»

Что вы кричите, он глухой. Он там же, где идеология. Он без неё не работает. Не то, чтобы не хочет, просто не может. Так что, как писал Аркадий Гайдар: «Тихо, Женя, кричать не надо. Я — Тимур». Итак, кто же виноват, кто? «О звезда Аль-Таир, назови мне имя!!» «Аладдин, сын Али аль-Маруфа», сказала звезда. Дяде не полегчало. Потому что был он никакой не дядя, а злой магрибский колдун, которого джинны знали очень давно. Какой же чудесный сняли когда-то фильм про Аладдина и его лампу. Почему же теперь разучились?



Нет, проще всего, конечно, провозгласить бесстрашно, что во всем виноваты Горбачев, Ельцин и Чубайс — куда ж без этого, когда-то рыжего. Двоим из этих трех, судя по всему, было просто наплевать на Родину, а третий продолжает её искренне ненавидеть.

Но даже таким сильным, но всего лишь трем колдунам не напаскудить так глубоко, широко и во все концы с присвистом. В конце 80-х мы откровенно проигрывали информационно-идеологическую войну Западу (который, кстати, не ждал столь скорой победы).

Власть ничего не хотела замечать, не желала осознать последствия для страны. С восторгом упоения наше образование, культура и идеология сливались в выгребную яму. Советский Союз развалился вовсе не только по экономическим причинам. Не стало связующего, цементирующего раствора между республиками. По-настоящему ведь связывает разные народы только общая история и культура. И идеология. Старая идеология была упразднена, как ошибочно-бесчеловечная, а на её место никакая «волшебная рука» рынка не пришла. Эта рука показала фигу. Но разве тогда кто-то хотел в это верить?



Ладно, что-то можно списать на «лихие девяностые», но они заняли одно десятилетие — не такой уж долгий срок даже в человеческой жизни, не только в масштабах исторических. А дальше-то что? Ельцин отрекся, Горбачев давно превратился в клоуна, Чубайс всюду гадить не успевал…

В начале двухтысячных что-то случилось. Что-то непонятное. Кремль (а, стало быть, власть в широком смысле) стали раздирать абсолютно противоречивые тренды. С одной стороны, Россия потихоньку вставала с колен, но явно обозначенное стремление к национальному суверенитету вступало в противоречие с мощным постулатом «Нам не надо никакого своего производства, кроме добычи и транспортировки природных богатств. Денег будет, как у дураков фантиков — вот на них-то все и купим, что надо. И автомобили, и самолеты, и сыр с колбасой… И фильмы с книгами для шибко грамотных, и их систему дебильного образования. И их систему ценностей тоже». А, следовательно, и желание перестать быть собой и стать ими. И воспринять их идеологию и вообще, все что они только не пожелают. Во все дыры с нежностью. И подрастающее поколение похитил агент Запада Гарри Поттер. Он, может, и сам этого не хотел, но пришлось. Да и как это было не сделать в стране, где Президент (а им тогда был нынешний суперпатриот Медведев) на вопрос «Что вы сейчас читаете?» восторженно сообщил миру: «Стига Ларссона». Я не за квасной патриотизм, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то из западных лидеров на такой же вопрос назвал хоть кого-нибудь из современных (да хоть бы и либеральных русских авторов). Нет. Они на Западе знают, что такое здоровый патриотизм. А мы от чистого сердца внедряли «болонскую систему» и по факту убивали свою великую культуру — потому что прошлые достижения, «Толстоевский» и балет — это хорошо, музеи — чудесно, — но это все прошлое. Прошлое неизбежно умирает, если не подпитывать его свежей кровью.



К сожалению, верховная власть этого явно не понимала, иначе как-то трудно объяснить такие провалы в образовании, в культуре (и прежде всего в литературе и кинематографе), в информационной политике и, как следствие в формировании так называемой «мягкой силы» и в продвижении ея.



Говорят, кто-то в Кремле выдумал идиотскую концепцию симбиоза патриотов и либералов. В культуре, образовании и информационной политике. Но злой кукушонок терпит других птенцов, только пока он относительно слаб. Стоит ему чуток отожраться…. Странно, что верховная власть этого не понимала. Может, считала, что есть задачи потяжелее и поактуальнее. Мол, с «балалаечниками» успеется. Делу время, а потехе — час. Ясно, что именно проходило по категории «потеха». Это была очень серьезная, стратегическая ошибка, но осознать её последствия еще только предстояло. Последствия и цену.



А тогда, в сытые жирные нулевые в отношении культуры возобладала все та же концепция — нам бы просто денег побольше — и купим все, что надо. Что-то своруем. Что-то смастрячим свое, чтоб все ужаснулись. Дай денег, папа, а в ответ мы дадим лояльность от деятелей культуры. Денег-то папа дал, а вот с лояльностью конфуз вышел. Такой же, как с образованием (ныне эта система просто насквозь облиберасячена), да и с информационной сферой — тоже. Недаром говорят, Верховный всегда больше доверял спортсменам, чем всей этой культур-мультурной сволочи. Впрочем, как оказалось, нынешние, не отягощенные идеологией спортсмены готовы ехать на Олимпиаду хоть тушкой, хоть чучелом, хоть в пораженческих белых кальсонах без малейшего намека на патриотизм, суверенитет и триколор. А что же от них ждать? Их тоже вскормил своей сиськой Гарри Поттер. Бэтмен помогал. Человек-паук плел паутину. Ну вот и приехали. Так сказать, приплыли тапочки к обрыву. Это я с горечью, это без злорадства.



3. Что же делать, и можно ли еще сделать хоть что-нибудь? Попытаться что-то сделать можно всегда, если только нет желания по быстренькому сдаться. Но! Лечение сифилиса все-таки начинается с признания наличия болезни. Осознание важности проблем должно случиться на самом-самом верху. Без проявления политической воли — безжалостной и непреклонной никакого оздоровления не произойдет. И само по себе к штыку перо не приравняется. И ни в коем случае нельзя доверить исправление ситуации тем, кто уже накособлудил в культуре, образовании и информационной политике.



Сталин, кстати, очень хорошо понимал все, что надо понимать руководителю, и про культуру, и про информационную политику, и про образование и науку. Действовал порой страшно, но результатов добивался, особенно на переломных моментах истории. Сегодня конкурентоспособная современная культура, образование и грамотная информационная политика нужны нам так же, как ядерная бомба в 1945 году, когда у американцев она уже была.



Все просто: у американцев идеология есть. А у нас она запрещена Конституцией. Споры о том, что такое идеология и нужна ли она, несколько подзатянулись. Составляющих у идеологии много, но образование, современная конкурентоспособная культура и единая информационная политика точно нужны прямо сейчас. Этими тремя направлениями должны заниматься не три министра, конкурирующие за внимание падишаха, а единый центр. Если хотите, гуманитарная Ставка. Старые кадры вряд ли способны отречься от своего прозападного прошлого и совершить «поворот все вдруг», — как говорят на флоте. Где же взять новых, если сделать новых из старых проблематично?

И зазвучали, зазвенели в информационном поле (причем даже в так называемом патриотическом сегменте) голоса: менять некем. Обмен шила на мыло — результата не даст. Надо ждать, пока глисты сами от голода покинут измученный организм. Звучит, конечно, убедительно, вот только времени у нас нет совсем. Глобальная сшибка с Западом зашла слишком далеко и слишком глубоко. Без гуманитарного оружия — никак. Но, боже мой, как же тяжело это признать. Говорят, наша верховная кремлевская власть очень упряма и страсть как не любит признавать ошибки. Тем более — публично. Или даже полупублично. Власть любит уверенно сообщать, что все идет по плану. Так что все, что происходит в нашем кино, в наших сериалах, в нашем образовании, в нашей информационной политике — это все так было запланировано. Простите, я не верю. Нынешний Руководитель любит Родину и любит искренне. Он не любит ошибки признавать, особенно кадровые. Человеку действия на уровне инстинкта чужда интеллигентская рефлексия. Однако иногда ситуация просто требует переступить через себя.



Вот уже год идет так называемая СВО. Нищая, насквозь коррумпированная Украина сделала за это время больше двадцати пяти художественных фильмов и сериалов по теме (не будем обсуждать сейчас их качество). А что и сколько по этой теме сделали мы?

Наши враги «перешивают» мозги своей молодёжи новым образованием (да, лживым, да аморальным), но дающим свой страшный прикладной результат. А что же мы? Обсуждаем этот вопрос по телевизионным шоу, где одни и те же эксперты и ведущие уже просто оскомину набили у тех, кто еще смотрит «ящик». Единой информационной политики как не было, так и нет.

Более того, иногда каналы просто «пинают друг друга». Кто в лес, кто по дрова. Шалим, барин, шалим, за рейтинги боремся. Наше министерство обороны радует своей непреклонностью в нежелании заниматься информационной войной и информационными диверсиями. Согласен извиниться за свои слова, если кто-то приведет мне хоть какой-то опровергающий пример. Хохлы всему этому очень радуются и на свободном поле откровенно резвятся. А наши чудоинфовоины от обороны все пытаются торжественными парадами бороться со лживой, но очень доходчивой и веселой украинской информационной порнухой. Типа мы не такие, как они. А какие? Туповатые, что ли? И ведь не сказать, чтобы у нас совсем никаких наработок нет. В конце концов, пресловутый хохлячий ЦИПСО из общего советского корня вылез. Правда, с тщательным последующим изучением опыта доктора Геббельса. Я не призываю к использованию нацистской методологии. Я просто знаю, что если враг коварен и хитер, то он и от нас должен получать в должном объеме и коварство, и хитрость и «еще, еще, еще — еще чего-нибудь». Кроме немигающего в кадре генерала Конашенкова, — не сомневаюсь, что он все говорит по правде. Вопрос в том, как он эту правду говорит. В информационной войне правда — штука очень хорошая, вот только она не имеет права быть скучной. Скучная правда не кусается, в горло врагу не вцепляется.



Подведя промежуточный итог: конкретно-то что делать прямо сейчас? Сколько вешать граммов и кому? Всю культуру мгновенно не перестроить. Но! Можно достаточно быстро создать условия для того, чтобы появилось не менее десяти-пятнадцати суперкачественных фильмов (не про Чебурашку и вампиров, ибо не время, товарищи, война). Задача, если не разворовывать бюджет, трудная, но не такая уж сложная. Страна талантами богата. Да, на книги и фильмы (на правильные и талантливые одновременно) нужны деньги. Но их есть у Газпрома. Он даст. Если из десяти запущенных проектов сработает хоть один — это уже по нынешним временам очень хорошо. Главное при этом помнить, что деньги тут очень важны, но они решают не все. Важно, чтобы Верховная власть оборотилась бы наконец лицом к современной нашей культуре. Очень нужны, необходимы стране для выживания прямо сейчас хорошие, нет, отличные книги, спектакли, фильмы, сериалы и песни. Оголодал народ по настоящему, не нефальшивому, но актуальному и нашему. Достижениями прошлого нельзя воодушевлять бесконечно.



Образование тоже взмахом даже кремлевской руки не освободить от болонского плена. Ну и не надо разом хвататься за все. Как очистить угаженный дом? Да постепенно, комнату за комнатой. Взять несколько знаковых университетов (например, Петербургский) — да и очистить пресловутые авгиевы конюшни. Сделать не «потемкинские деревни», а по-настоящему, без оглядки на запад и на собственные, скажем так, ошибки, чтобы не сказать больше. Очень важен сияющий волшебным светом пример. Важно показать, что перезапуск возможен.

То же самое сделать в нескольких десятках школ. Сделать по-настоящему, так, чтобы и остальным захотелось. Ну и, конечно, я просто молчу, что надо сделать с ЕГЭ и его адептами. Это ясно даже и ежу.

С единой информационной политикой несколько сложнее. Но — тайная информационная канцелярия привела к тем результатам, которые мы видим. Может быть, единой информационной политикой должна заниматься другая организация и хотя бы какие-то другие люди? Свежая кровь, а? Или — хрен с ними, с пустыми ожиданиями, пусть кровь не свежей будет, но «доноры» должны этой кровью написать новую концепцию. А? Я что-то не то говорю? Все идет строго по плану? Может, самый главный просто многого не знает? Это старая присказка про хорошего царя и плохих бояр, но иногда просто трудно найти какое-то другое логическое объяснение необъяснимым процессам и результатам. Так что сделать-то можно много чего, было бы желание.



4. Доколе? Или — сколько ж будет это «гадство» продолжаться? Как писал известный картежник Некрасов: «Буря бы грянула, что ли. Чаша с краями полна». В этом полустоне явная тоска по революции — не настоящей, а той химере, что тревожила творческий мозг.

Нам революции нужны меньше всего. Тем более в культуре, образовании и единой информационной концепции. Мы не китайцы, да и у них все было не так, как большинство себе воображает. Так что же: и все, и вот, как однажды сказала красивая государственная служащая, пожелавшая остаться временно неизвестной. Вовсе нет. Это гадство перестанет продолжаться, когда и если самая верховная наша власть осознает необходимость явить по этим вопросам железную политическую волю. Ждать эволюционных перемен, которые произойдут сами по себе, бессмысленно. Еще раз повторю — эти задачи не для бюрократов среднего и даже высшего уровня. Это вопросы национальной безопасности, они вне чиновной компетенции — и слава Богу. Они в компетенции верховной власти, каковая должна признать, что все идет либо не совсем по плану, либо план говно, откровенно говоря. Все это очень неприятно, однако этот «сифилис» сам по себе не излечится и на прогнивший Запад не уйдет.



5. Почему или зачем? Почему надо срочно и обязательно делать серьезные шаги в означенной гуманитарной сфере? Потому что уже было сделано очень много ошибок, хочется верить, что не фатальных. Но вопрос «почему?» — он «женский», он обращен в прошлое. Важнее ответить на «мужской» вопрос: зачем? Зачем нужны такие болезненные реформы, контрреформы и знаковые изменения. А затем, чтобы победить. Победить просто сталью почти невозможно. Сталь должна быть одухотворена, без этого она становится слишком хрупкой, легче и быстрее ломается. Нашим воинам очень нужен не только понятный и правильный образ будущего, но и сегодняшняя правда, причем не только актуально-информационная, но и художественная. Это и будущим поколениям понадобится. Люди так устроены, что изучают историю (причем даже очень недавнюю) через художественные смыслы, художественные произведения. Лев Толстой — это хорошо понимал. Причем, не только он один. А еще и сэр Вальтер Скотт, и Александр Дюма и многие, многие другие. Казалось бы, просто «балалаечники», ан нет. По факту получается вполне себе серьезная прикладная беллетристика. Она может закладывать в голову читателю свою историческую модель. При условии, конечно, если эта беллетристика — талантливая.



6. Есть ли рецепты? Три десятилетия нашу страну, наших людей откровенно наркоманизировали продукцией западной культуры, системой их псевдообразования и их наступательной информационной политикой. Долго. Есть ли рецепты, есть ли шанс справиться с этой, условно говоря, «наркозависимостью»?

И вот многие агенты-пораженцы кричат, что нет волшебного эликсира, что с иглы не слезть, и именно поэтому сейчас, в разгар СВО по федеральным каналам — вот именно сейчас — нужно показывать военные американские фильмы, развлекающие программы типа пресловутого «Голоса», созданного по западным лицензиям, и художественные сериалы, снятые по лицензиям тех, кто хочет нас уничтожить.

«Ой, да бросьте, вы! Таким волю дай, вы и Диккенса запретите!» Нет, я не считаю, что хоть что-то из великой западной культуры надо запрещать. Надо знать их историю и литературу. Хорошо знать и понимать. Обязательно изучать их языки. Но! Трофейные немецкие фильмы как-то логичнее смотреть всем селом все же не до, а после взятия рейхстага. Трофейный Тарзан становится просто Тарзаном после Победы. Когда в нем уже будет не углядеть скрытого смысла, некоего «тевтонского» подтекста.



Так как же бороться с наркоманизацией нашего народа продуктами западной культуры? Да все очень просто — делать свое и лучше. Побеждать качеством. И мы это можем. Мы — богатая деньгами и талантами страна. Нам надо просто перестать быть вторичными. Надо перестать бояться, надо перестать цепляться за западный хлястик. В культуре, образовании и информационной политике нужна своя программа импортозамещения, — поддержанная Верховной Властью, — в том числе и потому, что эта программа прежде всего самой власти жизненно, еще раз для засыпающих над скучным текстом, — жизненно необходима.

7. А кто же будет выполнять эту еще не написанную программу? Где новые таланты? Куда попрятались старые? Или еще не очень старые, но все же не оголтело либеральные? Может, все и впрямь уехали? А? Осталось только бесталанное быдло? А? Может, не стоит и начинать, тем более и начинать-то особо не с кем?



Эти рассуждения давнишние. Они лживые и подлые. Это все чушь и ерунда. Да, конечно, разъевшийся злобный либеральный «кукушонок» больно поклевал других птенцов в гнезде. Многих обидел и подранил. Громко верещал, что он единственная достойная птица в лесу. И ведь серьезные люди во власти награждали этих злых кукушат деньгами и государственными наградами. Вот сейчас на Слепакова все вызверились. А почему не на его властных покровителей, что его к ордену «За заслуги перед Отечеством» представляли. Или — к медали этого ордена — не суть важно. Интересно, а с этих властных покровителей кто-нибудь спросит по-серьезному? Думаю, что нет. И я не вижу в этом такой уж супертрагедии. В конце концов мы же не вопросы «кровной мести» обсуждаем. Надеюсь, что умный читатель меня поймет. Наплевать на культур-либералов и их властных покровителей. Верю, что это уже наше прожитое прошлое, тем более, что ничего особо шедеврального они стране не оставили. Ни эти деятели культуры, ни их патроны.



Таланты есть, страна большая и с традициями, надо просто убедить зашуганных патриотов, что уже можно потихоньку выходить на поверхность из подвалов внутренней эмиграции. Им только не надо мешать. Они постепенно проявятся. Вот только не стоит их, настоящих, по-быстрому пытаться заменить всякими симулякрами. Вовсе не все стихи, написанные нашими солдатами и офицерами на Донбассе, достойны включения в школьную программу. Патриотизм — это еще не пропуск в настоящую культуру. Нужен еще настоящий талант, который государство обязано находить, лелеять и создавать все необходимые условия для работы — тяжелой, выматывающей и для не подлежащей анализу волшебной магии творчества. Маги есть. Если кто-то их не замечает — обращайтесь. Я подскажу, как этих магов находить. Это не так уж сложно. Настоящий маг всегда выдает себя особой аурой, особым свечением своего волшебства. Я не сошел с ума. Настоящий талант — это и есть магия. Обнаружить не трудно, не надо только от этого магического свечения специально отворачиваться. Не топчите талант, властные люди, и этот талант обязательно пробьется и вам же еще и пригодится.



8. Петь эту печальную, но небезнадежную песню можно бесконечно, однако — пора и честь знать. Все самое важное, что я хотел сказать — сказано. Ну, почти всё. Так чем же финалить будем, дорогие мои? Чем-чем. Тем, о чем речь уже не раз заходила. Тем, без чего все эти рассуждения так и останутся осипшим голосом вопиющего. И в финале без неприятных вопросов к власти, увы, не обойтись. Не для того, чтобы подколоть. А для того, чтобы в итоге победить в лютой сшибке с Западом. Сшибка эта еще только-только начинается.

Итак, дорогая Власть, мы с Западом ведем информационно-психологическую войну или как? И, если ведем, то надо ли что-то срочно делать в сфере образования и культуры — в этих сферах Запад сумел нам нагадить преизрядно. Так что же: признаем очевидное или же будем складывать бровки домиком, покровительственно вздыхать и выдавать что-то вроде: «Вы просто не все знаете, а мы не можем многое озвучить публично».



Тут вот, что важно. Уважаемая власть — дело не в публичном покаянии. Признание ошибок и выбрасывание толпе наблудивших бояр — не обязательные части сценария. Нам ведь желательно ехать, пусть и без шашечек. Шашечки, как известно, дело наживное. Было бы кому жить — поживать, да все необходимое наживать. «Шашечки» в длинном списке необходимого будут в самом конце.

А пока что как можно быстрее необходимо понять (и в первую очередь — уважаемой власти) самое главное и сокровенное. А именно: наша культура суверенная или где? Каково её место в нынешнем строю? И необходимо понимать, что формула «приравнять к штыку перо» уже сильно устарела. Перо важнее и дороже штыка в условиях современной беспощадной борьбы.

От ЕГЭ и «болонской системы» мы отказываемся или же продолжаем зомбировать нашу молодежь западными стандартами? Это — серьезно. Вдолгую побеждает тот, кто завоевывает молодежь. Через систему псевдообразования овладеть молодыми мозгами так же просто, как зарезать безоружного.



Ну и, наконец, единая унифицированная (хотя бы на время СВО) система внутренней и внешней информационной политики. В Древнем Риме не делали различия между историей и литературой. В том числе и потому, что воевали много и на первых порах довольно успешно. Проигрывать стали, когда изменили собственному прошлому, своим же приоритетам. Когда статуи стали ставить не военачальникам и поэтам, а гетерам и гладиаторам.



История, конечно, никогда никого и ничему не учит, особенно тех, кто считает историю лженаукой или попросту совсем её не знает. История не учит, но очень больно наказывает за невыученные уроки. Афоризм не мой, но я его разделяю целиком и полностью.

Вопрос сегодня стоит просто и жестоко: кто кого. Нас устраивает только победа, ни на какой компромисс Запад больше не пойдет. Они там и так локти кусают из-за того, что не добили нас в начале девяностых. Они были убеждены, что после таких ударов не поднимаются. По счастью, они ошиблись. Теперь все дело в нас — в том числе и в необходимых выводах уважаемой Верховной власти. Мы не можем упорствовать в прошлой, да и нынешней ереси. Мы не можем больше ошибаться.



P.S. Проще всего от этих заметок отмахнуться. Мол, не надо ждать ничего от власти, работайте, товарищи. Я работаю, как и многие, у кого душа болит — как все те, у кого она еще живая. Но любому творческому человеку, любому добросовестному актору информационного фронта и сферы образования необходимо не только признание, означающее востребованность. Необходимо чувство локтя. Нужны единомышленники — и сверху, и слева, и справа.

Вот тогда на смену гласу вопиющего приходит постепенно крепнущая надежда.

Мы все равно победим.

Это — не обсуждается.

19 февраля 2023 года.

Пока что — хлебом единым Материал «Шаг вперед… а сколько назад», я написал за сутки до того, как наш президент выступил с посланием Федеральному собранию. Надо сказать, что сделал я это намеренно, с одной стороны я немножко «ворожил», надеясь получить все ответы на свои вопросы, как бы заранее. Неприятные вопросы ведь не нужны, если на них уже даны исчерпывающие ответы.



С другой стороны, я понимал, что если какие-то темы уходили по ряду объективных и субъективных причин в сферу умолчания годами, — вряд ли они будут детально разложены в очень непростом формате публичного послания президента Федеральному собранию.

Нельзя сказать, что я не услышал совсем ничего по крайне волнующим меня гуманитарным вопросам нашей жизни. Я не просто внимательно смотрел и слушал, я фактически конспектировал послание. И больше всего я ждал слов о национальном образовании, национальной современной культуре и строительстве в сфере СМИ и единой системы коммуникации между поколениями, властью и различными общественными группами и стратами.



Президент, конечно, коснулся этих трех направлений, но вопросы остались.

Любопытно, что в целом наш главнокомандующий очень четко и конкретно, продуманно и уверенно говорил по сложнейшим вопросам. Россия перед вызовами Запада — сверхубедительно. Наша экономика, реальное положение и перспективы — четко, ясно, лаконично, фактурно.



Строительство, адресная социальная помощь, промышленность, сельское хозяйство, местное самоуправление, грядущие выборы — не придерешься. Просто от зубов отскакивали цифры, планы, направления реализации сложнейших задач.

Ну и я, воспитанный в стране победившего социализма, ждал, что основных направлений в послании будет три, как нас учили: индустриализация, коллективизация и культурная революция. Понятно, что это, конечно, очень вульгарный отсыл к прошлому — просто для оживляжа. К сожалению, надежды мои сбылись, мягко говоря, не совсем. Меня это и расстроило, и встревожило. Нас ведь учили «что не хлебом единым». К хлебу положено что-то очень важное, но не вполне материальное, не осязаемое руками буквально. То, чего душа и сердце жаждут.

Неужели только я один так считаю?

Итак, чего я, дебил, не понял, чего мне, неуемному не хватило. Проще начинать с того, о чем президент не говорил вовсе. А он практически ни слова не сказал о СМИ и коммуникационных системах в обществе, необходимых для единения этого самого общества, при всей его неоднородности. Главнокомандующий лишь поблагодарил журналистов и особенно военкоров за работу в ходе СВО.



О культуре было сказано больше — и то, что ее атакует западный враг, и то, что необходимы ремонты домов культуры и музеев по стране в целом, а особенно на Донбассе. Но ремонт Дома культуры или музея — это событие в сфере ремонта, а не в сфере культуры. По крайней мере, не столько в сфере культуры. Внутри шикарно отремонтированного музея может царить тоска, скука и просто пустота. Главный-то вопрос — это какой должна быть современная российская культура, чтобы и на этом направлении мы стали мировыми лидерами. Культура, при всем уважении, это не выставки того, что сделали предки и это тем более не выступление агитбригад.



Но, а теперь о том, что очень тесно связано с двумя обозначенными выше направлениями. О национальном образовании. Об образовании Президент говорил не так уж мало, по крайней мере, мне показалось, что больше, чем обычно.



Но я тупой, я многого не понял. Пресловутая «болонская система» в оконцовке, как там она?.. Вроде как надо от нее отказаться, но бережно, осторожно и очень постепенно. А что же придет вместо нее, если от нее отказываемся? Кстати, самого словосочетания «болонская система» произнесено не было…

И еще один крайне неприятный вопрос про эту мерзкую систему (а я всегда искренне не понимал — зачем нам вот ЭТО). Я очень хорошо помню, сколько сторонников было у болонской системы. Я не просто помню, как эти люди (при чинах, званиях и научных степенях) продвигали её. А продвигали истово, страстно, от всей души. Я помню, как этим, авторитетам от образования предоставлялись эфиры на федеральных каналах, какие выделялись деньги, чтобы адепты этой ереси с удовольствием их осваивали. Развалив свою суверенную и национальную систему образования, эти деятели так и не смогли выпестовать мерзкого болонского уродца. Интересно, найдется ли хоть кто-то из этих жополизов от образования, кто отважится не согласиться с Верховным. Кто будет биться до последнего за свои болонские убеждения.



Страшно то, что всем этим ректорам-проректорам и поручат контрреформу. А чего? Вчерась партизан вешали, сегодня полицаев. Ну при чем здесь убеждения?

А как быть со средним образованием? Где взять учителей, еще не изнасилованных болонским насекомым? Кстати, а можно ли реформировать высшее образование, не трогая среднее?

Помню один то ли ректор, то ли просто академик объяснял публике, что ЕГЭ, например, никакого отношения к болонской системе не имеет. Это как же? Ведь эта система именно с ЕГЭ и начинается, ведь школяра зачисляют (или не зачисляют) в ВУЗ именно по показателям ЕГЭ.

Но самое главное, это новые программы и учебники для школ и вузов. Их-то кто будет разрабатывать и внедрять?

Все вышеперечисленное так или иначе относится и к среднему специальному образованию. Потребность в таких специалистах колоссальная, вот только не ясно, где их взять и когда.



Повторю еще раз, как конченый долдон: вопрос единой национальной массовой информационной системы (прежде всего, СМИ), национально ориентированной современной культуры и всех этапов российского образования — это вопросы национальной безопасности. Это очень серьезные, очень актуальные и вполне опасные вызовы.

История не простит нам, если мы срочно и при этом точно не нащупаем для означенных проблем алгоритмы решения. Эти вопросы не только трудные, но и очень сложные. Но мы справлялись и не с такими проблемами. Вот и сейчас, я уверен, мы справимся.

Андрей Константинов, 21 февраля 2023 года.

