Центр Петербурга начали перекрывать заранее, пробки сместились подальше

Перекрывать улицы в центре Петербурга для проведения репетиции парада Победы начали раньше заявленного. Плотные заторы сместились от Дворцовой площади на улицы вокруг центра.

Днем 27 апреля в Петербурге пройдет первая репетиция парада к 9 Мая с участием военной техники. Для этого в 14 часов должны начать перекрывать движение по улицам возле Дворцовой площади, в том числе на части Невского проспекта, Дворцовой и Адмиралтейской набережных. Однако останавливать транспорт начали уже за полчаса, сообщает корреспондент «Фонтанки».