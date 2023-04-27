Центр Петербурга начали перекрывать заранее, пробки сместились подальше

Перекрывать улицы в центре Петербурга для проведения репетиции парада Победы начали раньше заявленного. Плотные заторы сместились от Дворцовой площади на улицы вокруг центра.
Днем 27 апреля в Петербурге пройдет первая репетиция парада к 9 Мая с участием военной техники. Для этого в 14 часов должны начать перекрывать движение по улицам возле Дворцовой площади, в том числе на части Невского проспекта, Дворцовой и Адмиралтейской набережных. Однако останавливать транспорт начали уже за полчаса, сообщает корреспондент «Фонтанки».
По данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы в центре сейчас наблюдаются на Адмиралтейском проспекте, Садовой улице, набережной Кутузова, Троицком мосту, Каменноостровском проспекте. Пользователи сервиса сообщают о перекрытиях на набережных, Миллионной улице, части Адмиралтейского проспекта. В целом же по городу фиксируют 5 баллов — на 1 балл меньше, чем часом ранее.