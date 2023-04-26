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    Мизулина готова дать «шанс» SKALLY MILANO после его раскаяния и просит быть к нему снисходительнее

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    После обращение рэпера SKALLY MILANO к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной она заявила, что готова дать музыканту «шанс».

    «Я «дам» Scally Milano «шанс». Я верю в лучшее в людях», — написала Мизулина в своем телеграм-канале вечером 26 апреля. При этом она отметила, что «вернуть время назад сложно» — дело о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия уже возбуждено, проверка по фактам дискредитации российской армии идет.

    «Я прошу правоохранительные органы обратить внимание на обращение исполнителя и быть снисходительнее», — написала Мизулина и добавила, что дополнительно рекомендует исполнителю «извиниться перед всеми патриотами России».

    SKALLY MILANO написал извинительный пост в том же мессенджере несколькими часами ранее. Он пообещал удалить из сети треки, в которых упоминаются наркотики и прочие противозаконные действия. «Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — отметил рэпер. Он уже написал песню под названием «Дай мне шанс».

    «Мы все склонны ошибаться, особенно в молодом возрасте. Важно меняться и исправлять ошибки», — отметила Мизулина.

    Вечером 22 апреля на концерт рэп- и хип-хоп-исполнителя Scally Milano в Петербурге пришла полиция. Когда силовики вышли на сцену и потребовали включить в зале свет, молодежь разразилась нецензурной бранью. Несколько несовершеннолетних, которых заподозрили в состоянии опьянения, оказались в отделах полиции. По телеграм-каналам понесся слух, что во время мероприятия якобы умерла несовершеннолетняя поклонница. Впоследствии эту информацию опровергли. Случаем заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она заявила, что артист выступал против СВО. В его песнях она также усмотрела пропаганду употребления наркотиков.

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