Мизулина готова дать «шанс» SKALLY MILANO после его раскаяния и просит быть к нему снисходительнее

После обращение рэпера SKALLY MILANO к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной она заявила, что готова дать музыканту «шанс».
«Я «дам» Scally Milano «шанс». Я верю в лучшее в людях», — написала Мизулина в своем телеграм-канале вечером 26 апреля. При этом она отметила, что «вернуть время назад сложно» — дело о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия уже возбуждено, проверка по фактам дискредитации российской армии идет.
«Я прошу правоохранительные органы обратить внимание на обращение исполнителя и быть снисходительнее», — написала Мизулина и добавила, что дополнительно рекомендует исполнителю «извиниться перед всеми патриотами России».
SKALLY MILANO написал извинительный пост в том же мессенджере несколькими часами ранее. Он пообещал удалить из сети треки, в которых упоминаются наркотики и прочие противозаконные действия. «Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — отметил рэпер. Он уже написал песню под названием «Дай мне шанс».
«Мы все склонны ошибаться, особенно в молодом возрасте. Важно меняться и исправлять ошибки», — отметила Мизулина.