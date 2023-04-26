Мизулина готова дать «шанс» SKALLY MILANO после его раскаяния и просит быть к нему снисходительнее

После обращение рэпера SKALLY MILANO к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной она заявила, что готова дать музыканту «шанс».

«Я «дам» Scally Milano «шанс». Я верю в лучшее в людях», — написала Мизулина в своем телеграм-канале вечером 26 апреля. При этом она отметила, что «вернуть время назад сложно» — дело о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия уже возбуждено, проверка по фактам дискредитации российской армии идет.

«Я прошу правоохранительные органы обратить внимание на обращение исполнителя и быть снисходительнее», — написала Мизулина и добавила, что дополнительно рекомендует исполнителю «извиниться перед всеми патриотами России».