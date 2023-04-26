«В правительстве ни у кого нет раздвоения». В ЗакСе на отчете Беглова закипело на вопросе про снос исторических зданий

Фракция «Яблоко» в Заксобрании во время ежегодного отчета губернатора перед парламентом 26 апреля задала Александру Беглову вопрос о сносе исторических зданий в Петербурге и о роли чиновников в этом. Градоначальник в ответ заметил, что суд — это высшая инстанция, а сохранение памятников для жителей города было всегда личным и профессиональным делом.

Замглавы фракции Борис Вишневский напомнил, что год назад запрашивал Смольный о законности ряда сносимых зданий и получил ответ, что нарушений нет, а месяц спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками комитета по охране памятников, «указав практически те же адреса и факты», что и фракция: манеж Финляндского полка, бани Екимовой, дом Лапина, Василеостровский винный городок и другие.



«Мы вынуждены повторить вопрос: намерена ли администрация прекратить эту практику?» — спросил Вишневский. Он перечислил скандальные адреса последнего года: дом Шагина, дом Салтыковой, типография Брокгауза и Эфрона, дом Басевича и другие.

Александр Беглов начал с того, что «для ленинградцев-петербуржцев сохранение культурного наследия всегда было не только личным делом, но и профессиональным». Он добавил, что по названным адресам либо идут судебные процессы, либо уже есть решения суда.

«Я считаю, что суд — это высшая инстанция, которая определяет справедливость принятия тех или иных решений. Потому что могут специалисты ошибиться, могут общественники неправильно изучить вопрос», — сказал Беглов. Он подчеркнул, что суд пока не отменил ни одного решения, принятого исполнительной властью. После этого градоначальник, несмотря на просьбу депутата, передал слово председателю комитета по охране памятников Сергею Макарову.



«Уж простите, Борис Лазаревич, вам ответит один из подчиненных Александра Дмитриевича Беглова. Моя фамилия Макаров, Сергей Владимирович», — начал чиновник. Он отметил, что если бы автор вопроса «потрудился изучить открытые источники, может, даже вопрос не пришлось бы задавать». Макаров напомнил, что комитет не устанавливает даты постройки, посоветовал несогласным с датами постройки обжаловать их в суде. Также глава комитета подчеркнул, что в городе нет никакой «порочной практики», о которой говорил депутат.

