Авиабомбу из Белгорода уничтожили на полигоне

Авиабомбу, вывезенную из Белгорода, взорвали на полигоне 22 апреля. Видеозаписью уничтожения боеприпаса поделился губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Об обнаружении неразорвавшейся бомбы сапёры сообщили в субботу утром. В городе объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию более трех тысяч человек, проживающих в радиусе 200 метров от опасной находки. Она коснулась 17 домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. 20 апреля на той же улице Шаландина взорвался сошедший с российского самолета боеприпас.
Что говорят военные летчики про бомбу, которую уронили на Белгород, читайте в материале «Фонтанки».