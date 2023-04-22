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    Авиабомбу из Белгорода уничтожили на полигоне

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    Авиабомбу, вывезенную из Белгорода, взорвали на полигоне 22 апреля. Видеозаписью уничтожения боеприпаса поделился губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

    Об обнаружении неразорвавшейся бомбы сапёры сообщили в субботу утром. В городе объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию более трех тысяч человек, проживающих в радиусе 200 метров от опасной находки. Она коснулась 17 домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. 20 апреля на той же улице Шаландина взорвался сошедший с российского самолета боеприпас.

    Что говорят военные летчики про бомбу, которую уронили на Белгород, читайте в материале «Фонтанки».

    20 апреля из российского самолёта Су-34, летевшего над Белгородом, выпал авиационный боеприпас. В Минобороны назвали это «нештатным сходом» и добавили, что проводится расследование. Разрушено дорожное полотно (появилась воронка) и четыре квартиры в доме на улице Шаландина, который позже решили расселить. Пострадали три человека.

    Местные СМИ писали, что перед взрывом жители услышали сильный гул в небе, а после почувствовали толчки.

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