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    «Что?!» Премьер Венгрии намекнул, что не все хотят видеть Украину в НАТО

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    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан коротко, но ясно отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что место Украины — в альянсе.

    В своих соцсетях Орбан опубликовал новость издания Politico с заголовком: «Ваше место в НАТО», — заявил глава альянса Украине во время первого военного визита». Публикацию он подписал вопросом: «Что?!» — видимо, выразив свое недоумение.

    Все тот же Politico отмечает напряженные отношения между Киевом и Будапештом из-за ситуации с правами венгерского меньшинства на Западной Украине. В частности, в конце марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит интеграцию Украины в НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Это касается в том числе и украинского закона об образовании, из-за которого венгерские школы там оказались на грани закрытия. А в январе Сийярто говорил, что проживающие в Закарпатье венгры «жестко» призываются в украинскую армию.

    Накануне Столтенберг посетил Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он сообщил в ходе визита, что Украина со временем вступит в НАТО. В пятницу он добавил, что все члены альянса хотят, чтобы Украина присоединилась к этой организации. В Кремле отметили, что подобные заявления говорят о том, что НАТО «продолжает проявлять свою агрессивную сущность» и «продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины».

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