«Что?!» Премьер Венгрии намекнул, что не все хотят видеть Украину в НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан коротко, но ясно отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что место Украины — в альянсе.



В своих соцсетях Орбан опубликовал новость издания Politico с заголовком: «Ваше место в НАТО», — заявил глава альянса Украине во время первого военного визита». Публикацию он подписал вопросом: «Что?!» — видимо, выразив свое недоумение.



Все тот же Politico отмечает напряженные отношения между Киевом и Будапештом из-за ситуации с правами венгерского меньшинства на Западной Украине. В частности, в конце марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит интеграцию Украины в НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Это касается в том числе и украинского закона об образовании, из-за которого венгерские школы там оказались на грани закрытия. А в январе Сийярто говорил, что проживающие в Закарпатье венгры «жестко» призываются в украинскую армию.

