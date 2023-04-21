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    В Кремле отреагировали на обещание генсека НАТО принять Украину в альянс

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    НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание в свой альянс Украины. Об этом 21 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова генсека организации Йенса Столтенберга.

    Накануне Столтенберг посетил Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он сообщил в ходе визита, что Украина со временем вступит в НАТО. В пятницу он добавил, что все члены альянса хотят, чтобы Украина присоединилась к этой организации.

    По словам Пескова, НАТО «продолжает проявлять свою агрессивную сущность» и «продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины», о чем Москва говорила еще до военной операции. Он отметил, что такие действия «лишний раз демонстрируют правильность решения президента о начале СВО».

    «Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны», — заключил Песков.

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