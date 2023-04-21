В Кремле отреагировали на обещание генсека НАТО принять Украину в альянс

НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание в свой альянс Украины. Об этом 21 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова генсека организации Йенса Столтенберга.



Накануне Столтенберг посетил Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он сообщил в ходе визита, что Украина со временем вступит в НАТО. В пятницу он добавил, что все члены альянса хотят, чтобы Украина присоединилась к этой организации.



По словам Пескова, НАТО «продолжает проявлять свою агрессивную сущность» и «продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины», о чем Москва говорила еще до военной операции. Он отметил, что такие действия «лишний раз демонстрируют правильность решения президента о начале СВО».

