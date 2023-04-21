«Ротация плановая». Балтийский флот получил нового командующего

Адмирал Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом. Его место во главе Балтийского флота займет вице-адмирал Владимир Воробьев. Об этом 21 апреля стало известно «Фонтанке».



«Ротация плановая, к ней готовились давно, с учениями на ТОФ никак не связана. Командующий ТОФ Сергей Авакянц достиг предельного возраста (65 лет) и с почестями отправлен на заслуженный отдых», – сообщил «Фонтанке» источник в Минобороны.



Официально ведомство пока не подтвердило произошедшие изменения.



О грядущих переменах накануне писали информагентства. Сообщалось, что ТОФ возглавит Лиина, а командующим Балтфлотом вместо него будет Владимир Воробьев, занимавший пост замначальника Генштаба ВС РФ.

