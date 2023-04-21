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    «Ротация плановая». Балтийский флот получил нового командующего

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    Адмирал Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом. Его место во главе Балтийского флота займет вице-адмирал Владимир Воробьев. Об этом 21 апреля стало известно «Фонтанке».

    «Ротация плановая, к ней готовились давно, с учениями на ТОФ никак не связана. Командующий ТОФ Сергей Авакянц достиг предельного возраста (65 лет) и с почестями отправлен на заслуженный отдых», – сообщил «Фонтанке» источник в Минобороны.

    Официально ведомство пока не подтвердило произошедшие изменения.

    О грядущих переменах накануне писали информагентства. Сообщалось, что ТОФ возглавит Лиина, а командующим Балтфлотом вместо него будет Владимир Воробьев, занимавший пост замначальника Генштаба ВС РФ.

    Вице-адмирал Владимир Воробьев является потомственным военным моряком в шестом поколении. Он родился 6 января 1969 года в городе Палдиски Эстонской ССР.

    В 1990 году он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошёл путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем — командира соединения. Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. До назначения начальником штаба Северного флота занимал такую же должность на Балтийском флоте.

    С 2012 по 2017 годы — командир Беломорской военно-морской базы Северного флота. С июля 2019 года по 12 апреля 2021 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Балтийским флотом. С 12 апреля по 5 октября 2021 года занимал пост замкомандующего Северным флотом. С 5 октября 2021 года был заместителем начальника Генштаба ВС России.

    Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и другими ведомственными наградами Минобороны РФ.

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