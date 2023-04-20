СМИ: Командующий Балтийским флотом Лиина может возглавить Тихоокеанский флот

Адмирал Виктор Лиина, который сейчас занимает пост командующего Балтийским флотом может возглавить Тихоокеанский флот. Об этом 20 апреля пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.



Действующему командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Сергею Авакянцу 6 апреля исполнилось 65 лет. Он достиг предельного возраста нахождения на военной службе. По данным СМИ, сменить его может как раз Лиина.



ТАСС также отмечает, что в этом случае возглавить Балтфлот может вице-адмирал Владимир Воробьев, который сейчас занимает пост замначальника Генштаба ВС РФ.

