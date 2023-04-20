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    СМИ: Командующий Балтийским флотом Лиина может возглавить Тихоокеанский флот

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    Адмирал Виктор Лиина, который сейчас занимает пост командующего Балтийским флотом может возглавить Тихоокеанский флот. Об этом 20 апреля пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

    Действующему командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Сергею Авакянцу 6 апреля исполнилось 65 лет. Он достиг предельного возраста нахождения на военной службе. По данным СМИ, сменить его может как раз Лиина.

    ТАСС также отмечает, что в этом случае возглавить Балтфлот может вице-адмирал Владимир Воробьев, который сейчас занимает пост замначальника Генштаба ВС РФ.

    Виктор Лиина был представлен в качестве командующего Балтийским флотом 9 октября 2021 года. 7 декабря 2022 года президент Владимир Путин присвоил ему звание адмирала.

    Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в Печорах Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола в Санкт-Петербурге. После выпуска служил на подводных лодках Северного флота, где прошел должности от инженера электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки до командира атомного подводного крейсера.

    В 2006 году завершил обучение в Военно-морской академии, после чего последовательно занимал должности заместителя командира, начальника штаба и командира дивизии подводных лодок, заместителя командующего подводными силами Северного флота, командира Беломорской военно-морской базы. В академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации поступил в 2014 году с должности командующего войсками и силами на северо-востоке России.

    В 2016 году Виктор Николаевич Лиина назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом. В 2018 году ему было присвоено звание «вице-адмирал». С 2019 года служил в должности заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. 5 октября 2021 года Указом Президента РФ назначен командующим Балтийским флотом. Награжден орденами: «За военные заслуги», «За морские заслуги», «Нахимова», а также ведомственными медалями.

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