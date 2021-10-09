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Офицерам представили нового командующего Балтийским флотом. Им стал вице-адмирал Виктор Лиина

Нового командующего Балтийским флотом представили в Доме офицеров в Петербурге

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В Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев представил офицерам нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиину. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ЗВО.

Виктор Лиина назначен на этот пост указом президента РФ от 5 октября 2021 года. Его представление состоялось в субботу в Доме офицеров на Литейном проспекте. Прежний командующий, адмирал Александр Носатов, займет должность начальника Главного штаба ВМФ.

Вице-адмирал Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в Печорах Псковской области. Он является выпускником Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе. В 1999 году стал командиром 74-го экипажа АПРК «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.

В 2010-м Лиина был назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, а спустя два года возглавил войска и силы на северо-востоке России. В 2016 году он занял пост первого заместителя командующего Черноморским флотом, а с 2019-го работал в должности замначальника Генштаба ВС РФ. В 2018 году ему было присвоено звание «вице-адмирал». Лиина также награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги» и ведомственными медалями.

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Комментарии (3)

iphonedimona
Как можно командовать тем, чего нет?
MyAdmiral Kruzenshtern
Наш человек! Ну хоть один нормальный командир! Боевой подводник, командовал пр. 949А, это непростая лодка!!! Удачи ему! И фамилия хорошая, вспоминается Лиинахамари!!!
kleon911
Сето что ли?
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