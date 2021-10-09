Офицерам представили нового командующего Балтийским флотом. Им стал вице-адмирал Виктор Лиина

В Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев представил офицерам нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиину. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ЗВО.



Виктор Лиина назначен на этот пост указом президента РФ от 5 октября 2021 года. Его представление состоялось в субботу в Доме офицеров на Литейном проспекте. Прежний командующий, адмирал Александр Носатов, займет должность начальника Главного штаба ВМФ.



Вице-адмирал Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в Печорах Псковской области. Он является выпускником Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе. В 1999 году стал командиром 74-го экипажа АПРК «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.

