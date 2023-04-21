20 лет ада. «Фонтанка» узнала, как складывалась до трагедии в отеле семейная жизнь частного детектива

Жена частного детектива после разыгравшейся трагедии в апарт-отеле в Петроградском районе до сих пор находится в шоке. «Фонтанка» узнала о том, как жила семья до случившегося.



46-летний косметолог прожила с 51-летним детективом больше 20 лет, в браке они с 1998 года, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. Детей у пары, по предварительной информации, не было. А вот проблемы появились чуть ли не с самого начала. Мужчина якобы в гневе поднимал руку на жену, а потом запрещал ей жаловаться в полицию.



Ситуация усугубилась около пяти лет назад. Детектив, по словам близких, стал выпивать, у него часто менялось настроение. И в семье мягче он не стал: говорят, что будил ночью жену и выговаривал ей за какие-то прегрешения.

