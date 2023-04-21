20 лет ада. «Фонтанка» узнала, как складывалась до трагедии в отеле семейная жизнь частного детектива

Жена частного детектива после разыгравшейся трагедии в апарт-отеле в Петроградском районе до сих пор находится в шоке. «Фонтанка» узнала о том, как жила семья до случившегося.
46-летний косметолог прожила с 51-летним детективом больше 20 лет, в браке они с 1998 года, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. Детей у пары, по предварительной информации, не было. А вот проблемы появились чуть ли не с самого начала. Мужчина якобы в гневе поднимал руку на жену, а потом запрещал ей жаловаться в полицию.
Ситуация усугубилась около пяти лет назад. Детектив, по словам близких, стал выпивать, у него часто менялось настроение. И в семье мягче он не стал: говорят, что будил ночью жену и выговаривал ей за какие-то прегрешения.
Год назад женщина пошла к психологу и посоветовала сделать то же самое мужу. Он якобы последовал её совету. Но в декабре 2022 года петербурженка решила разъехаться с мужем.
Осуществить задуманное у нее удалось лишь частично. По предварительной информации, мужчина был неплохим детективом и регулярно находил съемные квартиры, где она пряталась. При этом он якобы угрожал ей убить себя, если она не вернется. В апреле этого года женщина подала на развод. Муж на удивление принял это известие спокойно, они изредка общались.
20 апреля петербурженка весь день занималась своими делами и в апарт-отель на Академика Павлова, где жила с февраля этого года, приехала уже поздно. Она открыла дверь номера, вошла, а закрыть её уже не смогла. За ней вошел муж. Он заклеил ей рот малярным скотчем и посадил на кровать. После чего якобы снял рубашку и стал размахивать ножом, который взял у нее на столе. При этом он заявлял, что вынести развода не сможет. Чтобы она не кричала, он несколько раз ударил её по туловищу. Затем он снова оделся и со словами: «Нож тупой» заклеил ей ноги и руки скотчем, после чего вышел и запер за собой дверь.
«Фонтанка» писала, что женщине удалось освободиться, она перебралась через балкон в соседний номер и потом обратилась за помощью к администратору. Последний вызвал полицию.
Тело мужа нашли при обходе в открытом номере на другом этаже. Рядом с ним лежало ружье. Мужчина был мертв.
СК района проводит проверку. Прокуратура поставила её ход на свой контроль.