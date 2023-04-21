    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    765мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.62eur89.46

    20 лет ада. «Фонтанка» узнала, как складывалась до трагедии в отеле семейная жизнь частного детектива

    6780
    1 комментарий

    Жена частного детектива после разыгравшейся трагедии в апарт-отеле в Петроградском районе до сих пор находится в шоке. «Фонтанка» узнала о том, как жила семья до случившегося.

    46-летний косметолог прожила с 51-летним детективом больше 20 лет, в браке они с 1998 года, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. Детей у пары, по предварительной информации, не было. А вот проблемы появились чуть ли не с самого начала. Мужчина якобы в гневе поднимал руку на жену, а потом запрещал ей жаловаться в полицию.

    Ситуация усугубилась около пяти лет назад. Детектив, по словам близких, стал выпивать, у него часто менялось настроение. И в семье мягче он не стал: говорят, что будил ночью жену и выговаривал ей за какие-то прегрешения.

    Год назад женщина пошла к психологу и посоветовала сделать то же самое мужу. Он якобы последовал её совету. Но в декабре 2022 года петербурженка решила разъехаться с мужем.

    Осуществить задуманное у нее удалось лишь частично. По предварительной информации, мужчина был неплохим детективом и регулярно находил съемные квартиры, где она пряталась. При этом он якобы угрожал ей убить себя, если она не вернется. В апреле этого года женщина подала на развод. Муж на удивление принял это известие спокойно, они изредка общались.

    20 апреля петербурженка весь день занималась своими делами и в апарт-отель на Академика Павлова, где жила с февраля этого года, приехала уже поздно. Она открыла дверь номера, вошла, а закрыть её уже не смогла. За ней вошел муж. Он заклеил ей рот малярным скотчем и посадил на кровать. После чего якобы снял рубашку и стал размахивать ножом, который взял у нее на столе. При этом он заявлял, что вынести развода не сможет. Чтобы она не кричала, он несколько раз ударил её по туловищу. Затем он снова оделся и со словами: «Нож тупой» заклеил ей ноги и руки скотчем, после чего вышел и запер за собой дверь.

    «Фонтанка» писала, что женщине удалось освободиться, она перебралась через балкон в соседний номер и потом обратилась за помощью к администратору. Последний вызвал полицию.

    Тело мужа нашли при обходе в открытом номере на другом этаже. Рядом с ним лежало ружье. Мужчина был мертв.

    СК района проводит проверку. Прокуратура поставила её ход на свой контроль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОтельСамоубийствоСКАбьюз
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ8
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close