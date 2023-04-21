В 8:40 станция «Выборгская» закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, работает только на выход.
Метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Лесная», 'Площадь Ленина».
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20 апреля 2023, 09:06
21 апреля 2023, 07:38
21 апреля 2023, 06:48
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