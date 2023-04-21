«Спасская» закрыта на вход. На Московском и Фонтанке пробки

В 7:33 станция метро «Спасская» закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, сообщает пресс-служба метро. Метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Сенная площадь», «Садовая».
Сегодня, 21 апреля, мусульмане празднуют Ураза-байрам.
Квартальная мечеть им. Джафара Насибулловича
Видео: читатель «Фонтанки»
Тысячи людей утром пришли к мечетям, движение транспорта ограничено и на отдельных участках перекрыто, в том числе на Московском проспекте у «Сенной» (полный список ограничений смотрите на «Фонтанке»). Образовались пробки.
С 6:20 до 6:58 закрывали на вход станцию метро «Горьковская», рядом с которой расположена Соборная мечеть. Там тоже действуют ограничения (перекрыта часть Кронверкского проспекта у мечети), что сказалось на транспортной ситуации.
Кроме того, выросли пробки на Парашютной и Репищевой улицах, где расположена Квартальная мечеть имени Джафара Насибулловича.
UPD: «Спасскую» открыли на вход в 7:48.