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    «Спасская» закрыта на вход. На Московском и Фонтанке пробки

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    В 7:33 станция метро «Спасская» закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, сообщает пресс-служба метро. Метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Сенная площадь», «Садовая».

    Сегодня, 21 апреля, мусульмане празднуют Ураза-байрам.

    Квартальная мечеть им. Джафара Насибулловича

    Видео: читатель «Фонтанки»

    Тысячи людей утром пришли к мечетям, движение транспорта ограничено и на отдельных участках перекрыто, в том числе на Московском проспекте у «Сенной» (полный список ограничений смотрите на «Фонтанке»). Образовались пробки.

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    С 6:20 до 6:58 закрывали на вход станцию метро «Горьковская», рядом с которой расположена Соборная мечеть. Там тоже действуют ограничения (перекрыта часть Кронверкского проспекта у мечети), что сказалось на транспортной ситуации.

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    Кроме того, выросли пробки на Парашютной и Репищевой улицах, где расположена Квартальная мечеть имени Джафара Насибулловича.

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    UPD: «Спасскую» открыли на вход в 7:48.

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