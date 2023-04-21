«Спасскую» открыли. Там тоже тысячи людей на улицах

Станция метро «Спасская» в центре Петербурга утром 21 апреля недолго оставалась закрыта. Её открыли на вход в 7:48, она работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба метрополитена.

Напомним, станцию закрыли в 7:33 из-за увеличения пассажиропотока. На Сенную съезжаются мусульмане, которые сегодня отмечают праздник Ураза-байрам. Читатели «Фонтанки» присылают фотографии, на которых сотни и тысячи людей.