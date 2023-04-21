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    «Спасскую» открыли. Там тоже тысячи людей на улицах

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    Станция метро «Спасская» в центре Петербурга утром 21 апреля недолго оставалась закрыта. Её открыли на вход в 7:48, она работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба метрополитена.

    Напомним, станцию закрыли в 7:33 из-за увеличения пассажиропотока. На Сенную съезжаются мусульмане, которые сегодня отмечают праздник Ураза-байрам. Читатели «Фонтанки» присылают фотографии, на которых сотни и тысячи людей.

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    В связи с этим движение транспорта ограничено и на отдельных участках перекрыто, в том числе на Московском проспекте у «Сенной» (полный список ограничений смотрите на «Фонтанке»). Пробки образовались в центре города, а также на Петроградской стороне и на Парашютной улице, где расположены мечети. Не все водители заранее знали про ограничения, и некоторым сейчас приходится ждать, когда улицы откроют.

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    читатель «Фонтанки»

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