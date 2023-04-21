Создатель Telegram Павел Дуров оказался самым обедневшим миллиардером из России

Создатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России в рейтинге Forbes, опубликованном 21 апреля. За год он переместился с третьего места на десятое, потеряв 3,6 млрд долларов. Его состояние оценивается в 11,5 млрд долларов.



Издание отмечает, что на оценке стоимости Telegram сказалось падение котировок его конкурентов — WhatsApp и Snapchat.



В мировом рейтинге миллиардеров создатель Telegram находится в списке, относящемся к ОАЭ, гражданство которых он получил в 2021 году. У предпринимателя также есть гражданства России, Франции и государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах.