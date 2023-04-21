Создатель Telegram Павел Дуров оказался самым обедневшим миллиардером из России

Создатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России в рейтинге Forbes, опубликованном 21 апреля. За год он переместился с третьего места на десятое, потеряв 3,6 млрд долларов. Его состояние оценивается в 11,5 млрд долларов.
Издание отмечает, что на оценке стоимости Telegram сказалось падение котировок его конкурентов — WhatsApp и Snapchat.
В мировом рейтинге миллиардеров создатель Telegram находится в списке, относящемся к ОАЭ, гражданство которых он получил в 2021 году. У предпринимателя также есть гражданства России, Франции и государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах.
Богатейшими россиянами в этом году стали основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко с состоянием в 25,2 млрд долларов, глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин (23,7 млрд) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (22,1 млрд).