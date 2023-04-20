Стрелявший в омоновца Хачикян остаётся в СИЗО с новой статьей о терроризме

Суд в Петербурге продлил меру пресечения обвиняемому в посягательстве на жизнь омоновца и покушении на совершение теракта Тиграну Хачикяну.

Как отмечает пресс-служба судов города, в заседании 20 апреля Хачикян не был против того, чтобы продолжить жить в изоляторе. Суд продлил ему меру почти до конца июня.

Два месяца назад Хачикяна привезли в суд не в самом лучшем виде — лицо было разбито, под глазом сиял фингал. Раны, судя по всему, затянулись. Он признает вину по всем статьям.

Перед регистрацией ходатайства выяснилось, что следователь изменил квалификацию вменяемого преступления. Теперь Хачикян, по версии следствия, не только стрелял в сотрудника Росгвардии, но и готовил теракт. При нем нашли менее 521 листа бумаги, на которых в том числе были призывы к посягательству на жизнь президента. Он планировал раскидать их по улице. Еще в арсенале — два обреза, травматический пистолет и «коктейли Молотова».

Уроженец Самарканда Хачикян 24 февраля дважды выстрелил в живот сотрудника ОМОН. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии, но уже через несколько дней он принимал в палате гостей.

Хачикян рассказывал о том, что давно собирался закидать омоновский автобус «коктейлями Молотова». Он объяснял это своей гражданской позицией. Его имя связывают с «Артподготовкой»*.

*Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.

