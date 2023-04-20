Видео ДТП на Лиговском добавило вопросов: женщина стоит, а BMW мчит по странной траектории

По данным ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 20 апреля в 0:57 на пересечении Лиговского проспекта и улицы Разъезжей. Мужчина 1993 года рождения на БМВ сбил женщину 1960 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Она в тяжёлом состоянии госпитализирована. По предварительным данным, водитель был трезв.

На записи видно, что женщина, похоже, стоит на разделительной полосе. При этом здесь есть подземный переход к метро. BMW движется на довольно высокой скорости и на перекрёстке почему-то начинает забирать влево — как раз в сторону разделительной полосы. Задние стоп-сигналы загораются в паре метров от препятствия. В итоге автомобиль сбивает женщину и часть ограждений. Обломки разлетаются вокруг.



Эту аварию обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчица Анна, которая, по её словам, живёт в соседнем доме, рассказывает: «В этот раз даже визга тормозов не было слышно. <...> Здесь тихо все было. Только женщина вскрикнула, потом стук сносимой ограды. И дальше — встревоженные голоса. <...> Здесь снесли несколько секций, как будто они из алюминия. На 60 такого эффекта не будет».

