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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Видео ДТП на Лиговском добавило вопросов: женщина стоит, а BMW мчит по странной траектории

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    Фото: Кадр из видео камеры наблюдения
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    Камеры видеонаблюдения зафиксировали ночное ДТП на Лиговском проспекте, о котором «Фонтанка» уже писала. Возникают вопросы.

    По данным ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 20 апреля в 0:57 на пересечении Лиговского проспекта и улицы Разъезжей. Мужчина 1993 года рождения на БМВ сбил женщину 1960 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Она в тяжёлом состоянии госпитализирована. По предварительным данным, водитель был трезв.

    На записи видно, что женщина, похоже, стоит на разделительной полосе. При этом здесь есть подземный переход к метро. BMW движется на довольно высокой скорости и на перекрёстке почему-то начинает забирать влево — как раз в сторону разделительной полосы. Задние стоп-сигналы загораются в паре метров от препятствия. В итоге автомобиль сбивает женщину и часть ограждений. Обломки разлетаются вокруг.

    Эту аварию обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчица Анна, которая, по её словам, живёт в соседнем доме, рассказывает: «В этот раз даже визга тормозов не было слышно. <...> Здесь тихо все было. Только женщина вскрикнула, потом стук сносимой ограды. И дальше — встревоженные голоса. <...> Здесь снесли несколько секций, как будто они из алюминия. На 60 такого эффекта не будет».

    Фото: Кадр из видео камеры наблюдения

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