«Выборгская» закрыта на вход

Станцию метро «Выборгская» закрыли на вход 20 апреля в 8:58. Она работает только на выход. Причина — увеличение пассажиропотока, сообщает пресс-служба метро Петербурга.
По словам читательницы «Фонтанки» Анфисы, на выход работает только один эскалатор.
читательница «Фонтанки» Анфиса
Метрополитен просит пассажиров пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».
Проблемы на севере красной линии наблюдаются второй день подряд. Вчера утром станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрывали на вход из-за падения человека на пути. Поезда от «Академической» до «Девяткино» встали. В «Девяткино» пассажиры ринулись на электрички, но там их тоже ждали проблемы.
UPD: в 9:24 станцию открыли.