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    «Выборгская» закрыта на вход

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    Станцию метро «Выборгская» закрыли на вход 20 апреля в 8:58. Она работает только на выход. Причина — увеличение пассажиропотока, сообщает пресс-служба метро Петербурга.

    Фото: читательница «Фонтанки» Анфиса
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    По словам читательницы «Фонтанки» Анфисы, на выход работает только один эскалатор.

    читательница «Фонтанки» Анфиса

    Метрополитен просит пассажиров пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».

    Проблемы на севере красной линии наблюдаются второй день подряд. Вчера утром станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрывали на вход из-за падения человека на пути. Поезда от «Академической» до «Девяткино» встали. В «Девяткино» пассажиры ринулись на электрички, но там их тоже ждали проблемы.

    UPD: в 9:24 станцию открыли.

    Фото: читательница «Фонтанки» Анфиса

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