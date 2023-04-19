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    Очищение Финского залива ото льда — за 40 секунд. Показываем масштабное зрелище с высоты птичьего полёта

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    Последний лед, который оставался в маленьких бухтах Финского залива, покинул Петербург. Процесс очищения Невы и залива начался в марте. Это масштабное зрелище в ускоренном виде показывает 19 апреля «Лахта Центр» в своём телеграм-канале.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Лёд раскалывается, истончается, огромные льдины уплывают в залив. С потеплением ледяной покров крошится и в какой-то момент становится похож на кружево. Видно, как по уже чистой Неве приходит ладожский лёд. И в финале — чистая гладь воды.

    Сейчас лёд всё ещё можно встретить в водоёмах Петербурге — ранним утром, после ночного выхолаживания. Однако в дневные часы погода уже совсем весенняя.

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