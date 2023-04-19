Очищение Финского залива ото льда — за 40 секунд. Показываем масштабное зрелище с высоты птичьего полёта

Последний лед, который оставался в маленьких бухтах Финского залива, покинул Петербург. Процесс очищения Невы и залива начался в марте. Это масштабное зрелище в ускоренном виде показывает 19 апреля «Лахта Центр» в своём телеграм-канале.
Лёд раскалывается, истончается, огромные льдины уплывают в залив. С потеплением ледяной покров крошится и в какой-то момент становится похож на кружево. Видно, как по уже чистой Неве приходит ладожский лёд. И в финале — чистая гладь воды.
Сейчас лёд всё ещё можно встретить в водоёмах Петербурге — ранним утром, после ночного выхолаживания. Однако в дневные часы погода уже совсем весенняя.