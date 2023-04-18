В Петербурге такая весна, что на воде нарастает молодой лёд

Незаметную, но интересную особенность нынешней погоды отметил 18 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он рассказывает в своём телеграм-канале про выхолаживание.

С восходом солнца воздух быстро прогревается, а ночью на всей территории Ленобласти, кроме прибрежных районов Финского залива, был минус. Слабый ветер, ясное небо и влияние антициклона — всё это приводит к заметному выхолаживанию поверхности и приземного слоя.

В Петербурге ночью температура была близка к нулю, но всё-таки положительная, а вот поверхность прихватило заморозком. Это было заметно утром на теневых участках — там сохранялась тонкая пленка льда. Например, так было на Благовещенском мосту.

«Но еще интереснее на воде, Адмиралтейский канал у Новой Голландии вообще вторую ночь подряд замерзает, покрываясь тонким молодым льдом. С восходом солнца все снова растает, но ночью даже водная поверхность существенно выхолаживается», — отмечает Колесов.

