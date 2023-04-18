Новое ядро антициклона движется на нас с северо-запада. Оно несёт холод

В Петербурге стало немного прохладнее — из-за приближения холодных воздушных масс. Но все равно солнечно.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 апреля в Петербурге без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2, в окрестностях местами до минус 2, днем составит 10–12 градусов тепла, в прибрежных районах Финского залива местами до плюс 7.
Сегодня на погоду начнёт оказывать влияние новое ядро антициклона, надвигающееся с северо-запада. Наполненный более холодными воздушными массами, этот очаг повышенного атмосферного давления вновь оградит регион от осадков и немного ограничит дневной прогрев. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 1 до плюс 12 градусов. Самое холодное 18 апреля выдалось в 1980 году, минус 6 днём. Самое тёплое — в 1999 году, плюс 23, напоминает «Яндекс».
В среду погода будет примерно такой же, разве что на градус теплее.