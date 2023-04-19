К нам пришла «Петра». Она готовит невидимый рекорд

В Петербурге снова солнечно и сухо — уже 15-й день подряд. Но пока не жарко.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2, местами до минус 1, днем составит плюс 11–13 градусов, в прибрежных районах Финского залива местами до 9 градусов.

