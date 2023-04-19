К нам пришла «Петра». Она готовит невидимый рекорд

В Петербурге снова солнечно и сухо — уже 15-й день подряд. Но пока не жарко.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2, местами до минус 1, днем составит плюс 11–13 градусов, в прибрежных районах Финского залива местами до 9 градусов.
За погоду в Петербурге отвечает «Петра» (Petra), сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале. Синоптическая ситуация сегодня будет формироваться под влиянием гребня скандинавского антициклона, и уже пятнадцатый день подряд обойдётся без дождей. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 775 мм рт. ст., что выше нормы.
«Яндекс» предсказывает рекорд для 19 апреля — самое высокое давление за 20 лет. «Ожидается, что барометр покажет
В ближайшие два дня будет примерно так же, около 13 градусов тепла в дневные часы.