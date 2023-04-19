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    В Тульской области упал неизвестный беспилотник

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    Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области 19 апреля. Аппарат нашли в лесу Щекинского района, сообщил комитет региональной безопасности.

    На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. О принадлежности летательного аппарата пока не сообщается.

    Первого апреля жители города Ефремова в Тульской области нашли застрявший на дереве дрон. Аппарат оказался гражданским и опасности не представлял. Тем не менее экстренные службы оперативно отреагировали на сигнал.

    26 марта десять частных домов получили повреждения при взрыве беспилотника в Киреевске под Тулой. Министерство обороны РФ уточнило, что беспилотник был запущен со стороны Украины. Аппарат «Стриж» в ударном исполнении нейтрализовал комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», который вывел из строя навигационное оборудование беспилотника, после чего тот упал в Киреевске.

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