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    Минобороны РФ: Под Тулой упал беспилотник «Стриж»

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    Беспилотник, упавший и взорвавшийся под Тулой 26 марта, был запущен со стороны Украины. Аппарат нейтрализовал комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», сообщает министерство обороны РФ.

    В Минобороны уточнили, что летательный аппарат «Стриж» был в ударном исполнении. Комплекс РЭБ «Поле-21» вывел из строя навигационное оборудование беспилотника, после чего он упал в Киреевске.

    На месте падения «Стрижа» работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.

    Уточняется, что в регионе развернута группировка российских средств противовоздушной обороны, в которую входят зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

    Ранее сообщалось, что в Киреевске Тульской области упал беспилотник с боеприпасом. На фотографиях и видео, которые очевидцы выкладывают с места ЧП, видно, что рядом с жилыми домами от взрыва образовалась большая воронка и имеются разрушения. В подъездах пятиэтажки выбиты стекла. Пострадали три человека.

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