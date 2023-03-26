Минобороны РФ: Под Тулой упал беспилотник «Стриж»

Беспилотник, упавший и взорвавшийся под Тулой 26 марта, был запущен со стороны Украины. Аппарат нейтрализовал комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», сообщает министерство обороны РФ.



В Минобороны уточнили, что летательный аппарат «Стриж» был в ударном исполнении. Комплекс РЭБ «Поле-21» вывел из строя навигационное оборудование беспилотника, после чего он упал в Киреевске.



На месте падения «Стрижа» работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.



Уточняется, что в регионе развернута группировка российских средств противовоздушной обороны, в которую входят зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

