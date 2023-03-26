Причиной взрыва под Тулой стал беспилотник с боеприпасом

Причиной мощного взрыва под Тулой, по предварительной информации, стал беспилотник с боеприпасом. Об этом 26 марта сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Одна из пострадавших в Киреевске была госпитализирована 26 марта. Угрозы ее жизни нет. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, уточнили в Минздраве региона.



На фотографиях и видео, которые очевидцы выкладывают с места ЧП, видно, что рядом с жилыми домами от взрыва образовалась большая воронка, и имеются разрушения. В подъездах пятиэтажки выбиты стекла.



По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов и председатель комитета Тульской области по региональной безопасности.

