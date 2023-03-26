Под Тулой прогремел мощный взрыв. Местные жители подозревают беспилотник

Взрыв прогремел в Киреевске Тульской области 26 марта. Пострадали два человека, они получили легкие ранения, сообщает MySlo со ссылкой на региональный комитет безопасности.

По данным комитета, в результате взрыва частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. На месте работают все оперативные службы, территорию оцепили.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов и председатель комитета Тульской области по региональной безопасности.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что звук взрыва был слышен в разных концах города. На фотографиях, которые выкладывают с места ЧП, видно, что рядом с жилыми домами образовалась большая воронка и имеются разрушения. Местные жители подозревают беспилотник, официально о причинах случившегося не сообщалось.

19 марта в Тульской области обнаружили беспилотный летательный аппарат. Дрон без опознавательных знаков и какой-либо ведомственной принадлежности нашли в Одоевском районе региона.