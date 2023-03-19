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    Таинственный беспилотник обнаружили в Тульской области

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    Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в Тульской области. Дрон без опознавательных знаков и какой-либо ведомственной принадлежности нашли в Одоевском районе региона. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального комитета по безопасности.

    Отмечается, что беспилотник был обнаружен в чистом поле вдали от жилых домов. Он лежал на земле между населенными пунктами с названиями Петровское и Маловель.

    В данный момент на место происшествия выехали представители оперативных служб. Беспилотник не представляет угрозы для безопасности местных жителей и инфраструктуры.

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    Беспилотник
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