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    Число пострадавших от взрыва под Тулой возросло до трех человек

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    Число пострадавших в результате взрыва в Киреевске под Тулой 26 марта выросло до трех человек. Один человек обратился в больницу самостоятельно, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. В больницу также доставили женщину. Третьему пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

    В Киреевске работают руководители правоохранительных органов и председатель комитета Тульской области по региональной безопасности, которых координирует губернатор Алексея Дюмин.

    Как рассказали агентству в экстренных службах, по предварительной информации, в Киреевске упал беспилотник с боеприпасом. На фотографиях и видео, которые очевидцы выкладывают с места ЧП, видно, что рядом с жилыми домами от взрыва образовалась большая воронка, и имеются разрушения. В подъездах пятиэтажки выбиты стекла.

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