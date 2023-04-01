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    Беспилотник застрял на дереве в Тульской области

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    В Тульской области ищут хозяина беспилотника, обнаруженного в городе Ефремове. Об этом 1 апреля сообщает комитет Тульской области по региональной безопасности.

    MSK1

    По данным ведомства, дрон застрял на дереве. Аппарат является гражданским и опасности не представляет. Тем не менее экстренные службы оперативно отреагировали на сигнал.

    Телеграм-канал Baza пишет, что беспилотник на дереве заметили жители Ефремова, которые стали звонить в полицию. А когда дрон сняли, оказалось, что это «детская модель без камер и тем более боеприпасов, которая не несет никакой угрозы».

    Местная жительница рассказала MSK1, что беспилотник якобы висел на этом дереве давно. «Под снегом всю зиму был. Чей-то детский дрон, сейчас пишут, потому что обсуждать больше нечего», — сказала женщина.

    «Фонтанка» писала, что 26 марта в Киреевске под Тулой взорвался беспилотник «Стриж». Пострадали три человека, также повреждения получили жилые дома.

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