Беспилотник застрял на дереве в Тульской области

В Тульской области ищут хозяина беспилотника, обнаруженного в городе Ефремове. Об этом 1 апреля сообщает комитет Тульской области по региональной безопасности.

По данным ведомства, дрон застрял на дереве. Аппарат является гражданским и опасности не представляет. Тем не менее экстренные службы оперативно отреагировали на сигнал.

Телеграм-канал Baza пишет , что беспилотник на дереве заметили жители Ефремова, которые стали звонить в полицию. А когда дрон сняли, оказалось, что это «детская модель без камер и тем более боеприпасов, которая не несет никакой угрозы».

Местная жительница рассказала MSK1, что беспилотник якобы висел на этом дереве давно. «Под снегом всю зиму был. Чей-то детский дрон, сейчас пишут, потому что обсуждать больше нечего», — сказала женщина.



«Фонтанка» писала, что 26 марта в Киреевске под Тулой взорвался беспилотник «Стриж». Пострадали три человека, также повреждения получили жилые дома.

