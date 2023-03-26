При взрыве беспилотника под Тулой получили повреждения десять частных домов

Десять частных домов получили повреждения при взрыве беспилотника в Киреевске под Тулой 26 марта. В шести многоквартирных домах выбиты стекла, сообщает правительство региона. Пострадали три человека, их жизням ничего не угрожает.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва в Киреевске. Лишившиеся жилья получат сертификат на приобретение нового. Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного млн рублей.