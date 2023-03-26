    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-в

    748мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.45eur82.39

    При взрыве беспилотника под Тулой получили повреждения десять частных домов

    341
    обсудить

    Десять частных домов получили повреждения при взрыве беспилотника в Киреевске под Тулой 26 марта. В шести многоквартирных домах выбиты стекла, сообщает правительство региона. Пострадали три человека, их жизням ничего не угрожает.

    Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва в Киреевске. Лишившиеся жилья получат сертификат на приобретение нового. Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного млн рублей.

    Министерство обороны РФ уточнило, что беспилотник был запущен со стороны Украины. Аппарат «Стриж» в ударном исполнении нейтрализовал комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», который вывел из строя навигационное оборудование беспилотника, после чего тот упал в Киреевске.

    На месте падения «Стрижа» работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close