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    Видео ДТП с фурой, перекрывшей М-11. Причиной стали «шашки» на скорости 200 км/ч

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    Камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП, из-за которого участок федеральной автодороги М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Маловишерском районе Новгородской области был перекрыт несколько часов подряд. Видео показывает 19 апреля «Автодор» в своём телеграм-канале. «В нетрезвом состоянии водители идут на необдуманные шаги», — отмечается в сообщении.

    Причиной аварии, случившейся 17 апреля на 486-м километре трассы, по данным госкомпании, стала «игра в шашки» с двумя грузовиками на скорости более 200 км/ч. Одна фура двигалась в левой полосе (не нарушая ПДД) и завершала маневр опережения другой фуры, которая ехала в правом ряду. Водитель легкового автомобиля обогнал первую фуру и попытался втиснуться перед второй. Но при перестроении легковушка задела фуру в правом ряду.

    телеграм-канал государственной компании «Российские автомобильные дороги» Автодор

    Водитель легковушки остался жив только благодаря тому, что дальнобойщик резко дал по тормозам. Но сам большегруз опрокинулся, перекрыв дорогу, — «Фонтанка» показывала фото с места ДТП. Транспорт по платной трассе пустили только к утру.

    «Водителю легкового авто грозит лишение прав, претензии со стороны грузовой компании», — отмечается в сообщении «Автодора».

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    Комментарии 20

    Гость19 Апр 2023 в 13:09
    Зря фура тормозила
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