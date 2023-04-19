МИД Китая оценил планы Макрона по возобновлению переговоров между Россией и Украиной

Китай поддерживает стремление европейских государств к возобновлению в кратчайшие сроки российско-украинских переговоров. Об этом 19 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Вань Вэньбинь, передает ТАСС.
«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [стремится] в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры [между Россией и Украиной]», — сказал представитель китайского МИД, отвечая на вопрос ТАСС о намерениях французского президента Макрона предложить Китаю план возобновления переговоров.
Недавно Bloomberg сообщил, что президент Франции Макрон поручил советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести работу вместе с главным дипломатом КНР Ван И. Французский лидер хочет создать структуру, которая может стать посредником для переговоров между Россией и Украиной.