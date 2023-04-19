    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, с-в

    775мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.6eur89.57

    МИД Китая оценил планы Макрона по возобновлению переговоров между Россией и Украиной

    2266
    2 комментария

    Китай поддерживает стремление европейских государств к возобновлению в кратчайшие сроки российско-украинских переговоров. Об этом 19 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Вань Вэньбинь, передает ТАСС.

    «Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [стремится] в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры [между Россией и Украиной]», — сказал представитель китайского МИД, отвечая на вопрос ТАСС о намерениях французского президента Макрона предложить Китаю план возобновления переговоров.

    Недавно Bloomberg сообщил, что президент Франции Макрон поручил советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести работу вместе с главным дипломатом КНР Ван И. Французский лидер хочет создать структуру, которая может стать посредником для переговоров между Россией и Украиной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Переговоры с УкраинойКитайФранцияМакрон
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close