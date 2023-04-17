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    Да нет там никакого зоопарка. Метростроители Петербурга устали от путаницы и назвали новые станции метро правильно

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    Новые станции зеленой линии метро в Петербурге будут называться «Богатырская» и «Каменка». Всего на двоих у них накопилось уже шесть вариантов.

    О том, что актуальные названия утверждены решением топонимической комиссии еще в 2020 году, МССС напомнил 17 апреля. «Богатырская» могла бы быть «Яхтенной» (так она и числится в проектной документации) и «Туристской». «Каменка» — это «Зоопарк» (название по проекту, хотя сама идея юнтоловского зоопарка заморожена) и «Планерная».

    Вероятно, «Метрострою Северной столицы» понадобилась определенность в связи с тем, что в последнее время об этих станциях поступает много новостей, а будет поступать еще больше. Напомним, в котловане на Туристской улице почти собран проходческий щит для того, чтобы строить тоннель на север, к двум новым станциям. При этом «Каменка» станет пересадочной с «Шуваловским проспектом» фиолетовой линии. Подробнее о том, где они расположатся и как будут выглядеть, — читайте в материале «Фонтанки».

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