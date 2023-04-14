Путин сократил сроки признания участников спецоперации пропавшими и погибшими: новости СВО за 14 апреля

Путин подписал законы об упрощении признания погибшими и пропавшими без вести на СВО Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 апреля.



Тихоокеанский флот привели в высшую степень боеготовности Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках этой проверки флот поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. Руководит проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Основная цель проверки — наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Планируется, что флот выпустит ракеты для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, кроме того, будет задействована дальняя авиация.



Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что проверка пройдет в три этапа. Сначала флот приведут в полную боевую готовность, проверят дежурные силы ПВО и подразделение авиации. Затем флот отправится в районы боевой подготовки и отработает учебно-боевые задачи. Также проверят готовность стратегических подлодок к применению оружия. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что в ходе проверки Тихоокеанского флота необходимо отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка флота — это рутинный процесс. — Это обычно, это продолжается практика внезапных проверок. Обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, и она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших ВС, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что проверка не связана с планами НАТО по наращиванию присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В Госдуме хотят запретить иноагентам получать доход в России В Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России иноагентам и деятелям культуру, уехавшим из страны и критикующим СВО, сообщил в Telegram-канале вице-спикер думы Петр Толстой. По словам депутата, задача группы — найти справедливое решение в этой сфере.

— Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств, — добавил Толстой. В состав рабочей группы также вошли председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета по культуре Елена Ямпольская.

— Я очень рада, что решение о создании рабочей группы принято… И, конечно, что пакет предложений, сформированный по итогам совещания депутатов нашего комитета с представителями исполнительной власти, особенно правоохранительных ведомств, станет базисом для дальнейшей расширенной работы, — написала Ямпольская в своем Telegram-канале. В СК рассказали, сколько уголовных дел возбудили по событиям на Украине с 2014 года С 2014 года Следственный комитет возбудил более двух тысяч уголовных дел по фактам обстрелов гражданской инфраструктуры в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.



— С 2014 года возбуждено 2851 уголовное дело о событиях на Украине, в том числе 2045 дел по фактам обстрелов гражданской инфраструктуры, повлекших гибель и ранения мирного населения Донбасса, уничтожения жилых домов и объектов жизнеобеспечения. Из их числа 1590 дел возбуждено с момента начала эскалации конфликта украинской стороной и последовавшей после этого СВО, — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в настоящее время завершено расследование по 187 уголовным делам, в отношении 693 лиц осуществляется уголовное преследование. Кроме того, 258 тысяч человек допрошено за весь период следствия, из них более 125 тысяч человек признаны потерпевшими

Участникам спецоперации разрешили заверять заявления в ЗАГС не только у нотариуса Участникам СВО разрешили заверять подписи на заявлениях о регистрации брака и рождении ребенка не только у нотариуса. Такой федеральный закон вступает в силу 14 апреля 2023 года.

В документе говорится, что засвидетельствовать подпись военнослужащего, находящегося на лечении, могут начальник госпиталя или санатория, его заместитель по медицинской части, а при их отсутствии — старший или дежурный врач. Также засвидетельствовать подпись военнослужащего, находящегося в воинской части, может командир воинской части. Согласно действующему ранее законодательству, если человек не мог лично присутствовать при подаче заявления о регистрации рождения ребенка, то его подпись на этом заявлении было необходимо заверить у нотариуса. На Украине запретили участвовать в соревнованиях со спортсменами из России Депутат Верховной Рады Жан Беленюк опубликовал в своем Telegram-канале приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии. За нарушение приказа спортивные федерации будут лишаться финансирования.

— Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины <...> принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь, — говорится в приказе. Документ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок в случае участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов. Чиновники также должны отслеживать соревнования, а при выявлении нарушений приказа — подавать документы на лишение федерации по данному виду спорта статуса национальной. Именно этот статус дает право федерациям на государственное финансирование.

В конце марта член исполкома Национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов заявил, что украинские спортсмены не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские спортсмены.



Путин подписал законы об упрощении признания погибшими и пропавшими без вести на СВО Президент России Владимир Путин подписал законы об упрощении процедур признания граждан погибшими и пропавшими без вести во время спецоперации. Признать гражданина без вести пропавшим будет возможно, если в течение шести месяцев командир воинской части или другое уполномоченное должностное лицо не представит сведения о нахождении человека членам его семьи. Если человек пропал без вести в условиях, угрожавших жизни, и в течение шести месяцев с момента возникновения таких обстоятельств нет сведений о месте его пребывания, он может быть по заявлению заинтересованных лиц объявлен умершим. Также, если человека признали пропавшим и с момента вступления этого решения в законную силу прошло три месяца, по заявлению он может быть признан умершим.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования. Его положения будут применяться к случаям, возникшим с 24 февраля 2022 года.